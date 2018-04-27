長榮海運董座：全球供需未完全平衡 明年市況會更好

2018-04-27 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮海運（2603）今（27）日法說，長榮海運董事長張正鏞親自說明營運展望，根據Alphaliner統計根等國際航運期刊資料彙整全球供需還未完全平衡，明年市況則會更好。

根據Alphaliner統計，今年運能投入增加6%，貨量成長只有5.1%，供、需之間還是有缺口；就目前的預估來看，明年貨櫃輪市場則會更好，明年需求將大於供給，運能投入增加縮小到3.4%，貨量成長還是有4.6%；法人推估，以供需缺口來看，所以明年的海運市況有望價、量齊揚。

考量到長期的競爭力，長榮海運董事長張正鏞之前就指出，長榮將持續引進新船、優化船隊，隨著全球環保法規變嚴格後，長榮的競爭力會也會浮現。

根據統計，長榮海運未來五年將有45艘新船陸續交付。其中，2018年到2019年共會交付15艘2,800 TEU自有船，還有10艘2萬TEU等待要交船；另外，已經訂造的新船預計在2020年到2021年交船還有20艘 1.1萬TEU，隨著這些新船加入，可望大幅優化長榮集團的船隊結構。