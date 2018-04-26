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富邦媒第1季營收101.8億元 上市以來新高

2018-04-26 19:42經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

富邦媒（8454）26日出爐第1季財報，營收101.8億元，年增34.3%，創下上市以來新高，也是首度單季營收突破百億元，稅後純益為3.09億元，每股稅後純益（EPS）2.2元；在排除一次性處分收益及損失，以及IFRS 9國際會計準則影響後，稅後純益為3.27億元，EPS為2.34元，較去年同期成長8.7%。

富邦媒表示，第1季主要成長動能來自於網路通路，年增率達42.6%，momo購物網營收表現已連續六個月領先台灣B2C電商平台，包含3C家電、居家生活、流行精品及美妝保健等品類年成長率皆達30%以上，其中3C家電年成長率更是大幅成長62%；此外，行動端的業績成長亦十分亮眼，第1季年增率達71%。電視購物方面，今年表現持續復甦，帶動第1季營收較去年同期成長8.1%，有助於獲利能力的提升。

展望第2季，富邦媒表示，將加快營運腳步，持續深化與品牌的結盟，4月日系生活品牌「MUJI無印良品」正式進駐momo購物網開設品牌旗艦館，提供線上近5,000款商品以及與實體門市同步的「MUJI passport里程數」累積回饋。5月全球最大化妝品集團萊雅（L’Oreal）集團旗下美妝保養品牌「shu uemura植村秀」、「BIOTHERM碧兒泉」亦將進駐momo購物網，線上線下共同拓展美妝市場。

此外，富邦媒也跨足中古車市場，正式推出日本GOO認證中古車線上賞車服務，豐富的商品服務不僅提升商品力及來客數，亦為消費者提供更多元的購物服務與體驗。加上母親節檔期「女神節」、線上春電展及春夏新品買氣挹注，公司對於上半年的營運表現持續樂觀。富邦媒今日股價收250元，下跌5.5元。

富邦媒今年正式跨足中古車市場，推出日本GOO認證中古車線上賞車服務。富邦媒/提供
富邦媒今年正式跨足中古車市場，推出日本GOO認證中古車線上賞車服務。富邦媒/提供
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富邦媒營收
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