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中鋼「台灣美印象收納禮盒~皂到幸福」

2018-04-26 14:42經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼2018年股東會紀念品「台灣美印象收納禮盒~皂到幸福」

中鋼2018年股東會紀念品「台灣美印象收納禮盒~皂到幸福」(照片提供：中鋼)
中鋼2018年股東會紀念品「台灣美印象收納禮盒~皂到幸福」(照片提供：中鋼)
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中鋼2018年股東會紀念品「台灣美印象收納禮盒~皂到幸福」(照片提供：中鋼)
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股東會紀念品中鋼
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