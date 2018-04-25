東元董事長邱純枝免兼總經理 連昭志暫代

2018-04-25 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元（1504）25日重訊公告，即日起董事長邱純枝免兼總經理，由副總經理連昭志暫代總經理職務。

目前東元董事長及代理總經理都是專業經理人，為持續完善精進公司治理制度，並使董事長及總經理職責能明確劃分，將由連昭志副總經理升任代理總經理一職，共同為東元的發展努力。

東元表示，連昭志將主要負責生產、營銷、和研發等業務的推動與管理，借重過去在重電事業部、及資訊電子事業群等部門，以及近年帶領馬達及電控國內外營業行銷的豐富經驗，和邱純枝一起為東元電機打拚，共創「節能、減排、智能、自動」的願景。

邱純枝從2015年接任董事長以來，大力推動並貫徹「秉持誠信經營、落實公司治理的經營理念，讓東元連續3年蟬連公司治理評鑑前5%殊榮。由連昭志暫代總經理，是落實公司治理制度決心。

連昭志在2001年加入東元集團，先後引領重電事業部及資訊電子事業群等部門，拓展業務版圖，2007年擔任集團新事業推動中心執行長，負責布局新能源各項相關事業創立與籌建。

連昭志現今帶領東元馬達及電控營業行銷，範圍除台灣之外，涵蓋歐洲及北美地區。