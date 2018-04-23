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法人：台肥營收波動常受代銷朱肥廠尿素影響

2018-04-23 14:46中央社 台北23日電

法人指出，台肥公司營收若有大幅波動，主因替轉投資沙烏地阿拉伯朱肥廠銷售尿素多寡影響。

法人表示，台肥轉投資朱肥廠主要生產尿素，尿素價格好時曾來到每噸800多美元，現在每噸約250美元，轉投資朱肥廠最好的一年，曾貢獻台肥當年獲利新台幣約38億元，近來每年約10幾億元。

法人說，2016年尿素價格下跌，朱肥廠又逢歲修，以至於影響獲利，但2017年已恢復正常水準。

台肥自結3月營收13億8707萬1000元，較2月增加77.41%，較去年同月增加2.35%。

台肥營收新台幣
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