飆股的故事／中和營運現轉機 股價漲67％

2018-04-22 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行



中和董事長陳仕修 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 中和羊毛受牛仔褲大廠如興併購拉抬，公司發展出現轉機，吸引買盤搶進，上周五（20）日收盤價42.95元，上漲2.65元，自2月26日傳出併購消息後，期間股價大漲67.8%。

由於股價飆漲，公司日前公布3月自結每股淨損0.01元，首季自結每股淨損0.026元。

經濟日報提供 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook 中和羊毛1964年由旅日華僑陳理生創立，為國內老牌紡織公司，生產基地位在基隆六堵工業區，主要經營毛條、防縮毛條、防縮散毛等產品，隨台灣經濟起飛，公司業務也穩步擴展，特別是上世紀80、90年代羊毛需求殷切，營運風光一時，年營收衝到10億元以上，期間陸續購入不少不動產，在本業不錯及資產題材加身下，股價一度在1992年衝到208元天價。

之後來因國內紡織產業外移，加上中國大陸、印度等生產擴張迅速，國際市場極度競爭，致使中和羊毛本業不振，公司逐漸淡出羊毛事業營運，特別是創辦人陳理生逝世後，由第二代接棒經營，對傳產興趣缺缺，近年轉型為三角貿易經營，由台灣接單大陸出貨，主要外銷集中於日本市場，少量銷往韓國、馬來西亞等地區，閒置廠房則轉做租賃。

本業節節敗退，中和羊毛股價也跟著直直落，僅靠資產題材支撐，2000年後，股價就在1、20元附近震盪，2010年公司決定處分敦化忠孝路口的中和羊毛大樓，當年翻進逾兩個股本，股價最高翻漲至64.6元，但資產處分進帳畢竟曇花一現，在公司銀彈入袋，卻未有積極作為下，股價隨後又被打回原形。

中和羊毛退出生產後，從事台灣接單、大陸下單出口至日本的羊毛貿易業務，另有六堵逾萬坪土地和8,118坪廠房出租，剩下九名員工，2017年全球羊毛產量處於低檔區，羊毛價格居高不下，以致羊毛產品成本偏高，不利與其它化學纖維做價格競爭，公司去年租金收入無法填補貿易業務虧損，致全年每股淨損0.07元，2016、2015年EPS分別為0.28元及0.01元，維持小賺。

今年2月26日，隨如興砸下14.6億元入主後，中和羊毛重返盤面焦點，特別是3月初完成股權交割，如興派駐三位法人代表進駐，由如興董事長陳仕修擔任董事長，股價一飛沖天，自如興宣布入主後的25.6元起算，截至上周五已來到42.95元價位，不到二個月上漲近七成，近一周外資買超560張，持股比重61.2%。

依據如興規劃，未來將把中和羊毛打造為集團新事業體，聚焦在牛仔褲領域以外的成衣製造，使集團營運更具規模。法人認為，如興一直未揭露對中和羊毛未來營運的具體規畫，近期湧入買盤以話題性的題材面考量居多，主要是如興去年8月「小吃大」完成併購香港玖地集團，躍居為全球最大牛仔褲製造商，今年併購效益有望發酵。