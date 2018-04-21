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大成 配發股利2.7元

2018-04-21 02:31經濟日報 記者李至和／台北報導

大成（1210）昨（20）日通過擬配發現金股利2元，股票股利0.7元，是近四年來新高。且為了擴大蛋品事業，董事會也通過將把旗下100%子公司台灣優質蛋品與母公司合併，未來將整合在大成旗下畜產一條龍事業中，強化蛋品市場經營。

大成去年全年營收為759.3億元、年增0.18%；稅後純益22.3億元、年增8.78%；每股稅後純益3.28元，去年獲利創近四年來新高，也推升股利發放同創四年新高。大成昨日收盤價34.4元、上漲0.2元。

去年大成獲利成長主要仰賴國內畜產事業在一條龍策略下，飼料、肉品、加工食品均有穩健成長，東南亞市場也越做越好，其中越南已有五個畜產飼料廠，去年又加入一做新水產飼料廠，去年下半年開始貢獻，對提振營運助攻不少。

看好東南亞人口紅利帶動的畜產市場前景，除了越南、馬來西亞已有布局之外，去年也在緬甸新設一座飼料廠，並與緬甸Myint Investment Group合作，將發展肉雞一貫化，同時也在規劃至柬埔寨設廠。

國內市場部分，今年將投資逾億元在彰化興建大型洗選蛋廠，將引進國際級的設備，為擴大蛋品一條龍布局，同時將轉投資的台灣優良蛋品併入集團內，以打團體戰的方式擴大營運動能，預期今年集團蛋品事業可望成長二至三成。

目前大成旗下在嘉義有三個蛋廠，洗選場也有三個，不過洗選場規模較小，在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，具旗艦級規模，未來將把現有一個小廠整併加入，最快將在明年底投產。

大成指出，富源畜牧場取得國家CAS優良農產品及TAP產銷履歷認證，飼養環境通過HACCP及ISO22000國際認證；液蛋加工廠同時也取得冷藏殺菌蛋白、冷藏殺菌蛋黃以及冷藏殺菌全蛋液的CAS認證，能提供消費者最充分的食安保障。

東南亞股利緬甸

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