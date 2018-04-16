中鴻董座韓義忠 鋼市百科全書

2018-04-16 00:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



中鴻董事長韓義忠 記者林政鋒／攝影 分享 facebook 中鴻董事長韓義忠出身中鋼市場研究組，長年探討國際鋼市起伏榮枯，其見解精闢獨到，展現中鋼業務專才的特質，接掌中鴻後站上第一線，大展身手開創新局。

韓義忠堪稱國際鋼市的百科全書，不僅對市場變化瞭若指掌，預測變化更十拿九穩，深厚的鋼市基礎訓練，讓他在專業問題上對答如流，尤其出身中鋼基層，了解集團的企業文化，配合母公司方針統籌決策更顯游刃有餘。

他走出市研辦公室，主掌中鋼最大子公司中鴻營運，與客戶交流時，能用專業的精神，淺白的用詞傳達鋼鐵市場可能走向，與客戶之間的認知差異很快就彌平，為中鴻業務加分，更為中鋼集團營運加分。

韓義忠說，中鴻是好公司，但維護中鋼集團的利益是最大前題，因此要做好二件事，首先是配合集團公司政策，將中鋼高瞻視野落實在中鴻的部分做好，面對台灣鋼鐵內銷市場有限，而且國內用鋼量難以大幅突破，因此內銷要以維持穩定為主，守住基本盤。

第二，是協助台灣鋼鐵產銷順暢化。雖然內銷市場受限，但外銷市場無限寬廣。

他最想做的就是朝鋼材高品級方向走，提供更優良的鋼材，取代目前國內鋼廠採買進口鋼品，這是「把餅做大，而不是去搶別人」。

韓義忠表示，中鴻可以站在中鋼巨人的肩膀，透過中鋼看到鋼市更遠大的前景，也經由中鋼獲得更多資源，過程中運籌帷幄、決勝千里，因此可將中鴻定位為朝向「 小而美、專而精的冠軍鋼廠」。

這項前提下，他最積極做的就是建立制度，讓中鴻產能儘量極大化，把生產線每項設備的效能都發揮出來，除非有更深的策略意涵，否則設備能用，卻閒置在那裡，本身就是該檢討的議題。

在產能極大化之後，銷售端更要全力配合，達到完銷的目標，真正實現產銷一體、沒有落差。

韓義忠說，過程中點創造產品差異化，需進行市場區隔，包括生產產品組合，銷售產品組合，以及全方位的市場開拓都要調整， 透過全新的產銷建立制度，期待讓中鴻脫胎換骨，成功轉型升級，永遠擺脫虧錢陰影。