中鴻穩獲利 拚全能量產

2018-04-16 00:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



中鴻(2014)是中鋼旗下重要的鋼鐵熱軋底材供應廠，包括燁輝、裕鐵、盛餘等鋼廠都是主要用戶。中鴻董事長韓義忠指出，將積極善用中鋼集團資源，導入優質扁鋼胚原料，生產高品級鋼材，滿足客戶需求；現有生產線朝全能量產方向前進，把規模做滿、做大、開創獲利。

其中斥資44億餘元興建的彰濱鋼管廠，主攻石油用API鋼管，年產能可達20萬公噸。中鴻API鋼管產品組合多元，不侷限在特定範圍，相當有國際競爭力，有望成為下一波的獲利武器。

他指出，中鴻盈虧關鍵在於熱軋原料扁鋼胚取得成本高低，若有穩定的半成品扁鋼胚料源，一年能賺進20億、甚至50億元。但若市況不佳，虧損情況會快速惡化，甚至發生過前一年大虧50億元，隔年又賺50億元的情形。

目前中鴻財報上還累計虧損20餘億元，主因中鴻加工深度不夠，原料成本對營收占比偏高所致。韓義忠強調，這種情況需徹底改變，才能走出激烈競爭的紅海，要聚焦專注，徹底轉骨成大人，希望今年起年年獲利，都要發放股利，以下是專訪紀要：

整合集團資源 強攻海外市場

問：中鴻新的營運策略？

答：中鴻過去只做一般品級鋼材，主因鋼胚原料全部外購取得，包括日本和歌山鋼胚每年有120萬公噸供料等。但全世界大鋼廠將半成品鋼胚外賣，都僅限於供應一般品，不會是高級貨，中鴻的胚料的來源，就會決定產品品級的高低。

不過，中鴻有一個好爸爸中鋼，中鴻將善用集團資源，靈活調度中鋼、中龍鋼胚，擴大到海外，除日本和歌山外，越南台塑河靜鋼廠的料源都可以加入統籌，除供料穩定生產順暢外，胚料的品級也可望逐步提升。中鴻鋼材的價值要走揚，就要善用集團資源，做出高品級，創造中鴻價值與客戶價格 。

問：這種策略是否會與母公司中鋼造成衝突？

答：不會。檢討目前的客戶結構發現，用戶一定有未被滿足的需求，想要增加客戶對中鴻下單，就不能自我設限，國內市場有限，國外市場無窮大，因此加強開發外銷客戶是目前的重點策略。

中鴻與中鋼客戶雖部分重疊，但結構上是互補，經由母公司主導，中鴻可靈活調配，對內可以擴大取代當前用戶採購的進口鋼材，對外在國際間有更多的開創市場能力，不會與中鋼產生衝突。

問：中鴻斥資興建的彰化鋼管廠目前現況？

答：中鴻除主流鋼材除熱軋外，還有冷軋、鍍鋅鋼捲，以及鋼管品項，尤其興建的彰濱鋼管廠，主攻石油用API鋼管。

隨著國際原油價格每公噸站上70美元，開採與輸送用的石油鋼管需求再度挺進，中鴻API鋼管產品組合多元化，接單尺寸可大可小，極具國際競爭優勢，將會成為未來的重要獲利來源之一。

產銷策略靈活 致力永續經營

彰濱鋼管廠目前單月產量1萬餘公噸，年產12萬公噸，距設計年產能20萬公噸還有進步空間，但產銷策略相當靈活，也要觀察訂單是大尺寸鋼管多或是小口徑管而定，未來常態性的全能生產絕對是最終目標。

其實全球市場沒有飽和的問題，只有重分配的問題，要想辦法與對手既競爭又合作，但不能陷入惡性競爭，否則彼此都會受到傷害，透過合作互補，共創雙贏才會進步。

問：相關策略施行後，對中鴻實際財務面有何貢獻？另對鋼市看法如何？

答：中鴻當前還有累計虧損20餘億元，期待這方面要快速填補回來，但也不能今年獲利，明年又賠錢了，所以重點在於要長期永績賺錢，還要年年發放股利回饋股東。

展望後市，隨著前瞻基礎建設施工，中鋼已經調高今年上半年鋼價，目前大陸鋼鐵行情雖有下修，一般認為是盤整過程，之後行情再起的機會很高。