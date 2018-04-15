王道銀、開發金 展望受矚目

2018-04-15 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



王道銀行與開發金控分別在明（16）日與18日舉行法說會，前者是轉上市後首次法說會，後者是新任總經理王銘陽第一次主持法說，法人將聚焦王道銀轉型發展與未來成長性；開發金面對今年資本市場變化，在今年是納中壽為子公司的完整年度，加上開發資本既有部位加速處分，投資操作績效與獲利展望成焦點。

王道銀集團去年業務表現穩健，核心的王道銀行本身於去年改制轉型商銀之後，總資產、整體淨收益、授信餘額均持續成長。市場關注王道銀行定位原生數位銀行發展消金的潛力，而金管會擬開放純網路銀行，LINE擬來台申設並與王道銀洽商合作，相關合作可能性與影響，也將是法說會焦點。