特力 搶居家換季財

2018-04-14 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



特力（2908）搶賺居家換季財，旗下兩大通路HOLA與特力屋紛推換季新品，自營頂級寢具品牌也配合母親節與換季需求展開對應行銷，可望在年後淡季催出一波買氣。

第2季在氣候轉換、母親節採購需求升溫帶動下，居家相關產業動能活絡，特立旗下居家通路、裝修服務與家飾寢具品牌，如FRETTE、WEDGEWOOD等頂級寢具配合百貨母親節檔期推換季新色，並有促銷活動；特力屋主攻居家修繕、HOLA特力和樂則針對送禮需求規劃行銷活動。

特力台灣零售第1季營收為44億元、年減1.1%；惟3月業績受惠居家換季需求提升，營收成長3.4%、達13.1億元。特力昨（13）日收盤價24.15元、下跌0.2元。

特力指出，春節過後市場消費力道偏弱，今年農曆春節時間較晚，3月業績對比去年同期各通路均有成長，且自營電商平台3月銷售金額持續成長，年增24.4%，第1季累計銷售金額年增達 39.1%，成長動能依然穩健。

4月起電價調漲，節電意識提高，相關節電商品採購需求提升，特力屋預期定時器等節電商品今年銷量將成長15%至20%，因應節電需求同步加強銷售自有品牌LED燈泡與燈具，且今年價格較去年降低五成，以擴大銷售搶占節能商機。

HOLA特力和樂則針對母親節採購需求，將鍋具、廚房家電挑出具有亮點的產品，以主題式行銷模式，搭配價格促銷誘因，以刺激買氣提升。

特力指出，今年新上市的「HOLA鑄釜鍋」銷售成績亮眼，每月均創造逾百萬元業績，又拿下2018年德國紅點設計大獎，可望替銷售助攻。