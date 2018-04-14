億豐 銷售動能轉強

2018-04-14 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



億豐（8464）因應美國政府要求今年底前所有實體店面零售商只能銷售無拉繩窗簾，第1季開始已增加無拉繩窗簾出貨量，且主要產品固定尺寸窗簾、無拉繩窗簾產品市占率高，營運可望受惠無拉繩產品政策推動，銷售動能應逐季轉強。

美國為確保居家安全，將有拉繩窗簾列為五大居家危險用品之一，並要求在今年底前國內實體通路僅能販售無拉繩窗簾；根據市調資料顯示，目前美國實體通路有八成的窗簾都是有拉繩設計，在政策推動下，實體通路將逐步淘汰單價較低的有拉繩窗簾，價格高、毛利優的無拉繩窗簾將成市場主流，對億豐應是利多。

億豐在美國的固定尺寸窗簾市占率約三成，無拉繩窗簾在美國大型連鎖居家通路Home Depot占有率達九成，去年固定尺寸與客製化窗簾市占率均有提升，其中高毛利客製化窗簾成長動能優於固定尺寸，今年更將強化無拉繩窗簾出貨，本業獲利動能穩健。億豐昨（13）日收盤價為271.5元、下跌0.5元。

本業營運樂觀下，匯率波動與主要相關原物料PVC價格提升將是影響獲利表現的兩大關鍵，去年受到新台幣與人民幣升值影響，產生4.1億元匯兌損失，今年匯率風險仍在；至於PVC近期報價持穩盤堅，後勢展望向上，原料上漲將替營運添壓力。

億豐指出，為進一步耕耘客製化市場，今年將續優化對小型窗飾零售店的行銷、售後服務；核心策略是持續拓展日本與歐洲等客製化市場。同時今年也將深化服務美國大型通路客戶，包括強化對大型窗飾量販店的到店服務、鞏固固定尺寸的窗飾市場。

法人分析，若以美元計價來看，億豐客製化予固定尺寸窗簾產品營收可望延續去年成長動成，隨著無拉繩窗簾出貨逐季提升，將可望消弭部分匯損與原料上漲的壓力，估全年營收可望成長逾一成、應可順利突破200億元大關。