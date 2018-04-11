親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

恐怖！拖板車撞機車 婦人遭輾拖行45公尺慘死

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 網友狂酸：這個好笑！

廣越併購效益浮現 今年營收拚成長2成

2018-04-11 20:56中央社 台北11日電

羽絨衣大廠廣越總經理吳朝筆今天表示，廣越去年起逐步併購羅馬尼亞廠、中東約旦廠和台灣針織廠金漢實業等，今年品牌客戶增加訂單，估營收年增15%到20%，獲利止跌翻揚。

吳朝筆表示，廣越目前在越南和中國有4個主力加工廠，加上去年3月及今年1月併入合併營收和獲利的羅馬尼亞廠和中東約旦廠，目前共有357條產線，月產能達95萬件，但產能仍不足以應付客戶日益增加的訂單。

另外廣越去年11月以新台幣3億3442萬元參與台灣針織企業金漢實業42%的股權，預計今年5月可以併入合併營收及獲利。金漢實業在越南有兩座工廠，員工約2300人，為中高端針織服飾代工廠，專長中高級泳裝、專業芭蕾舞衣、運動功能性服飾及戶外休閒服飾，與國際大型運動或戶外休閒品牌有超過20年的業務往來。

吳朝筆透露，廣越除了在傳統羽絨服之外，為了平衡生產和四季的營收比重，決定進軍針織業，今年金漢的越南廠可望為廣越帶來3500萬美元到4000萬美元的業績；估計從去年起至今併進的3個廠，可望為今年營收再推升15%到20%。

廣越歷年每股稅後盈餘(EPS)從2015年的10.21元，降到2016年的7.41元，2017年再降至5.07元。吳朝筆說，獲利連兩年衰退，主要是去年匯損達新台幣8000萬元；越南隆安新廠的學習成本較高；且去年生產交貨有些延遲，不得不用較貴的空運；此外去年投資的羽絨原料供應商尚弘羽絨公司未賺錢，但今年將改採接短期訂單策略不再接2年的長期訂單，估計這些失誤改正後，今年獲利將會止跌翻揚。

在品牌客戶部分，吳朝筆說，去年第4季至今年首季的冬天相當寒冷，The North Face去年底庫存全部賣光，所以今年訂單強勁，廣越將越南隆安廠全部包廠製造The North Face的羽絨服訂單；並與Patagonia的訂單成為今年營收和獲利的兩大成長來源。

廣越營收

相關新聞

台北國際汽車零配件五合一聯展今開展 相關廠商股價上漲

2018-04-11 12:01

台塑四寶Q2營運不看淡 股價走勢溫和

2018-04-11 10:55

汎德連5年賺逾1股本 今年看好新車銷售

2018-04-11 09:07

美利達+19% 巨大+5%

2018-04-11 00:57

富邦媒+29% 本季續熱

2018-04-11 00:57

寶成+2.7%看旺到年底

2018-04-11 00:57

雄獅+39% 鳳凰+14%

2018-04-11 00:57

和泰車+10% 中華車-6%

2018-04-11 00:57

中電+29% 搶進綠建築

2018-04-11 00:57

儒鴻四利多 業績亮眼

2018-04-11 00:02

超商雙雄Q1營收攻頂

2018-04-11 00:02

美食王品雅茗 動能強

2018-04-11 00:02

中鋼上月營收創新高

2018-04-11 00:02

和大成長3% 寫新紀錄

2018-04-11 00:02

電動機車熱 三陽搶商機

2018-04-09 00:04

劍湖山、六福 連假嗨翻

2018-04-09 00:04
看更多

熱門文章

高殖利率績優族 吸金

2018-04-11 00:02

金控首季獲利暴衝 壽險業是大功臣

2018-04-10 21:21

13檔雙優股 大盤指標

2018-04-11 00:01

台股利多 金融、汽車將受惠

2018-04-11 01:23

友達+12% 彩晶+21%

2018-04-11 00:57

上市櫃3月營收 138家攀峰

2018-04-11 01:41

鴻海3月營收 同期次高

2018-04-11 02:14

光學鏡頭廠 放閃

2018-04-11 00:02

記憶體三強 營收躍升

2018-04-11 00:02

光磊接單旺 營運喊衝

2018-04-11 00:02

PCB續熱 法人喊買華通、台郡

2018-04-11 14:39

聯發科業績報喜 將逐季增溫

2018-04-11 01:56

光碟月月漲 中環翁明顯：還有5年迴光返照

2018-04-11 14:30

六福皇宮熄燈盼止血 股價挫跌逾5%

2018-04-11 11:01

撼訊增1.4倍 上半年樂觀

2018-04-11 00:02

宏達電股東會紀念品亮相 後背包及VR體驗抵用券

2018-04-11 19:11

Nike財報優 供應鏈卻兩樣情

2018-04-11 14:39

儒鴻四利多 業績亮眼

2018-04-11 00:02

宜鼎今年拚賺逾一股本

2018-04-11 00:02

光碟片喊漲 中環、錸德盤中爆量漲停

2018-04-11 11:41

中鋼上月營收創新高

2018-04-11 00:02

聯鈞3D感測看好 法人估今年獲利大回升

2018-04-11 12:29

營建、油電、燃氣、鋼鐵 營收大躍進

2018-04-11 01:41

昱泉結盟浩鑫 攻物聯網

2018-04-11 00:02

廣達、緯創3月營收 符合預期

2018-04-10 21:22

中美貿易擔憂降溫 台股收漲46.84點站穩月線

2018-04-11 13:48

Nokia推新機 供應鏈吃補

2018-04-11 00:02

台灣大EPS 1.28元 稱冠三雄

2018-04-11 01:56

廣達+11% 緯創+4.3%

2018-04-11 00:57

就市論勢／生技矽晶圓 可短打

2018-04-11 00:02

HTC公布 2018年股東常會紀念品品項

2018-04-11 17:57

中美貿易戰若開打 這家100%台灣製造公司可望受惠

2018-04-11 11:34

PCB廠商3月營收普遍回復 但蘋概股表現較不如預期

2018-04-11 12:10

聯強+51% 攻智慧生活

2018-04-11 00:57

台積電營收創歷史新高 法人：挖礦需求前景不確定

2018-04-10 22:24

技嘉3月亮麗 帶量揚

2018-04-11 14:30

瑞祺電IPO 超額認購123倍

2018-04-11 02:14

禾伸堂涉反壟斷案 和解

2018-04-11 00:02

神準迎轉單 要衝高毛利

2018-04-11 00:02

觀光類股淡季不淡 三月營收走揚

2018-04-11 02:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top