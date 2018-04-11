廣越併購效益浮現 今年營收拚成長2成

2018-04-11 20:56 中央社 台北11日電



羽絨衣大廠廣越總經理吳朝筆今天表示，廣越去年起逐步併購羅馬尼亞廠、中東約旦廠和台灣針織廠金漢實業等，今年品牌客戶增加訂單，估營收年增15%到20%，獲利止跌翻揚。

吳朝筆表示，廣越目前在越南和中國有4個主力加工廠，加上去年3月及今年1月併入合併營收和獲利的羅馬尼亞廠和中東約旦廠，目前共有357條產線，月產能達95萬件，但產能仍不足以應付客戶日益增加的訂單。

另外廣越去年11月以新台幣3億3442萬元參與台灣針織企業金漢實業42%的股權，預計今年5月可以併入合併營收及獲利。金漢實業在越南有兩座工廠，員工約2300人，為中高端針織服飾代工廠，專長中高級泳裝、專業芭蕾舞衣、運動功能性服飾及戶外休閒服飾，與國際大型運動或戶外休閒品牌有超過20年的業務往來。

吳朝筆透露，廣越除了在傳統羽絨服之外，為了平衡生產和四季的營收比重，決定進軍針織業，今年金漢的越南廠可望為廣越帶來3500萬美元到4000萬美元的業績；估計從去年起至今併進的3個廠，可望為今年營收再推升15%到20%。

廣越歷年每股稅後盈餘(EPS)從2015年的10.21元，降到2016年的7.41元，2017年再降至5.07元。吳朝筆說，獲利連兩年衰退，主要是去年匯損達新台幣8000萬元；越南隆安新廠的學習成本較高；且去年生產交貨有些延遲，不得不用較貴的空運；此外去年投資的羽絨原料供應商尚弘羽絨公司未賺錢，但今年將改採接短期訂單策略不再接2年的長期訂單，估計這些失誤改正後，今年獲利將會止跌翻揚。

在品牌客戶部分，吳朝筆說，去年第4季至今年首季的冬天相當寒冷，The North Face去年底庫存全部賣光，所以今年訂單強勁，廣越將越南隆安廠全部包廠製造The North Face的羽絨服訂單；並與Patagonia的訂單成為今年營收和獲利的兩大成長來源。