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富邦媒Q1營收101.8億元 上市以來新高

2018-04-10 15:56經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

富邦媒（8454）今（10）日公告3月營收，年增29.7%，再創歷史同期新高，主要受惠於「38女王節」及春天換季需求助攻買氣。今年第1季合併營收101.8億元，年增34.3%，營收及年成長率雙雙創下上市以來新高。富邦媒表示，第2季將迎來上半年最大檔期「母親節」，以及「線上春電展」等活動，加上夏季商品早鳥買氣增溫，營運可望維持穩定表現。

富邦媒旗下有momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年以來營收持續暢旺。3月進入零售業淡季，不過搭配婦女節推出女性專屬「38女王節」，造節話題性並加強促銷力道，帶動3月網路通路營收年增達38.5%，其中3C家電業績年增率更達近六成；電視購物也表現不俗，其中流行精品類年增率亦達55.2%，為業績注入活水。

今年第1季營收及年成長率皆創下上市以來新高，富邦媒表示，品牌商品積極合作、倉儲物流的效率提升、行銷活動的多元化，及行動購物持續優化等策略，漸浮現成效，網路購物去年起逐季加速成長，今年第1季營收年增率更達42.6%，表現亮眼。行動購物亦是重要成長引擎，第1季年增率達71%。

電視購物今年在商品結構及頻道調整的策略帶動下，第1季營收亦轉為正成長，呈現復甦回升。

富邦媒表示，4月將持續擴大與品牌合作，日前momo購物網攜手無印良品，品牌旗艦館正式開幕，為線上技術及線下服務力的整合。此外，今年母親節檔期將推出「女神節」，將結合眾多原廠品牌，承襲雙11、雙12規模，於母親節前夕舉辦「女神節跨螢直播晚會」，期望全力衝刺母親節商機，持續為第2季挹注業績貢獻。

富邦媒今日股價收280元，上漲3.5元。

富邦媒營收

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