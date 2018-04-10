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廣華-KY淡季不淡 第1季營收創同期新高

2018-04-10 11:13中央社 台北10日電

廣華-KY自結今年3月合併營收新台幣7.14億元、月增39.1%、年增0.76%，累計今年第1季合併營收19.83億元、年增9.76%，創單季同期歷史新高，淡季不淡。

廣華-KY表示，第1季雖進入汽車產業傳統淡季，但受惠於旗下汽車內飾件包括轉印件、塗裝件出貨維持成長，帶動單季整體營收仍順利改寫歷史同期新高，未來將持續加速導入產線自動化設備、強化產品研發能力及材料自主性、優化客戶及產品結構組合等，可望效益發酵有機會帶動毛利率與獲利能力持續精進。

廣華-KY觀察，3大日系車廠銷售結構有改變的態勢，近期本田(Honda)旗下CR-V車款因1.5T渦輪車型有機油液位升高異常的問題，導致第1季在中國大陸新車銷量表現較去年同期略減2.3％，但因主力車種Accord銷量出現2成以上成長，預期未來銷量影響可望逐漸縮小。

此外，兩大日系車廠豐田(Toyota)、日產(Nissan)今年第1季銷量仍維持增長，分別較去年同期成長8.7%、6.9%，對廣華-KY而言，雖本田有短期銷量減緩發生，但由於其他包含兩大日系及自主品牌等品牌車廠訂單穩定增加挹注，是第1季整體營收仍繳出改寫歷史同期新高優異表現的關鍵。

廣華-KY指出，受惠品牌車廠加速新車應用內飾件朝向豪華化、輕量化發展的趨勢明確，旗下不同表面加飾工法的汽車內飾件產品良好的銷售環境，日前廣華-KY不僅積極投入輕量化及環保等的工藝技術進程，並強化完整的垂直及水平整合製程的競爭優勢，不僅藉以滿足客戶一站式解決不同表面加飾工藝的需求，亦期能切入與更多新訂單與新車款合作的機會。

廣華營收新車

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