飆股的故事／中鋼構搭風電快車 股價暴漲

2018-04-08 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒



中鋼構董座陳海平。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 中鋼構股價走勢 圖／經濟日報提供 分享 facebook 中鋼構小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供 分享 facebook 中鋼構是中鋼集團子公司，受惠風電題材發酵，股價從這波低點20.3元狂飆至3日漲停34.55元，七個交易日暴漲逾70%。分析師認為，三大法人持股似有調節現象，加上技術線型乖離過大，短線需注意漲多回跌風險。

中鋼構是前中鋼總經理陳振榮於1978年創立，為台灣首創鋼結構專業公司，引進高效率自動化生產設備，平均每個月生產各類鋼構產品1.5萬公噸，增產時可達2萬公噸、年產24萬公噸，產品包括各式組合型鋼、高樓建築鋼構、廠房鋼構、橋樑鋼構、機械結構體及石化管槽、管架支撐等。

中鋼構為國內鋼結構工程龍頭，台北101等地標及台積電廠房等都是其代表作，尤其軌道工程及北中南知名豪宅，多指定中鋼構為合作夥伴，顯見其市場地位受到重視。

值得一提的是，陳振榮卸任中鋼總經理職務後，擔任中鋼構董事長前後18年，2010年每股純益2.09元，創歷史新高紀錄；接棒的陳澤浩再躍升到3.06元高峰，增長50%以上，中鋼構現金股利也不斷刷新紀錄，股東滿意度高，業界認為「雙陳」開創了「鋼構盛世」傳為佳話。

除了業績創新高，陳振榮擘劃中鋼構遷到燕巢新廠，產銷結構更健全，促成鋼構產銷體質「轉大人」，立下功蹟甚大。

受到台灣公共工程預算逐年萎縮影響，加上房地產不景氣，導致國內鋼結構產業競爭慘烈，削價搶單現象普遍、獲利弱化，大環境不利，中鋼構雖面臨接單壓力，仍以高品質口碑獲青睞，除擴展台灣市場，大陸昆山廠也輻射華東長三角結構工程商機。

此外，南進到柬埔寨投資設廠，進一步掌握東協自由貿易區利基，初期每月鋼構組裝量約500公噸，逐步擴充產能。東協國家經濟成長情況很好，年成長5%至8%以上，以印尼為例，人均年用鋼量約30公斤，整個東南亞地區鋼構需求發展潛力都很雄厚，中鋼構站在東協市場，具免關稅利基，可和日本、南韓等大廠在當地平起平坐。

法人表示，中鋼構長期信用評等展望「穩定」，主因母公司中鋼擴展下游鋼品具策略重要性，中鋼直接持有中鋼構33%，未來持股占比不致於降低，強大集團背景，對中鋼構財務穩定性加分，競爭優勢同步增強。

尤其中鋼構接案排程已延伸至2019年，未來一至二年產能利用率可維持在較高水準，但因工程行業特性，中鋼構財務槓桿比可能維持在非常高的水準。

投資圈認為，未來幾季中鋼構一如其他業者可能會持續面臨訂價壓力，導致公司獲利率弱化，亟需克服的因素包括，台灣鋼構產能供給過剩，削價競爭白熱化，都會造成中鋼構在擴大市占率或提升利潤率方面形成限制。

籌碼面，外資與三大法人持股似有調節現象。外資水位從穩定的7.34%左右降為7.2%，三大法人持股占比從7.52%下調至7.3%以下，加上技術線型乖離過大，短線需注意漲多回跌風險。