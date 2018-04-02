佐登2月虧2,300萬 春節店休是主因

2018-04-02 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



佐登-KY發出重大訊息公告2月損益，2月合併營收1.39億元，年減9.1%，稅後虧損2,300萬元。

佐登說，2月虧損的主因，是受到農曆春節店休及中國春運之影響，工作天數銳減，課程服務收入因門市店休而明顯減少，加上中國加盟店受春運影響暫停出貨達1個月之久。

佐登說，3月營運將重回成長軌道，可望重回獲利水準，迎接母親節旺季大檔期，佐登妮絲除了在產品方面推出黑耀面膜組與30年周年慶之精選禮盒組，因應近期民眾最擔心的空氣汙染問題推出了最新的森呼吸養護新課程。

佐登表示，為提供會員更完整之產品服務，並提昇中國門市的單店營收貢獻，佐登妮絲於4月活動檔期中增加銷售一系列女性貼身衣物，首先將引進負離子調整塑身衣。

在開放加盟與區域代理方面，佐登於台灣地區30年來首度開放加盟，希望藉由開放加盟方式將佐登妮絲獨步市場之SPA技術與高品質之產品可以服務更多會員，而在中國地區則透過授權區域代理權之方式，拓展在中國之產品銷售業務並提高品牌知名度。

至於產學策略結盟，佐登今日由董事長陳正雄代表該公司與靜宜大學校長唐傳義，簽訂產學合作策略聯盟備忘錄，雙方將秉持相輔相成與互惠互利之精神，未來針對人才培育及就業、產品研發與技術研究等各層面與靜宜大學展開全面與實質之交流，共創雙方合作之願景。