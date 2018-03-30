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長榮航法說 Q1成長獲利可期

2018-03-30 14:49聯合晚報 記者黃淑惠╱台北報導

長榮航空（2618）今天舉行法說，由於第1季的載客率、營收表現都比預期還好，隨著787新機下半年將加入，再加上航太布局今年也有全新突破，營收成長可期，長榮航空對今年營運展相當有信心。

長榮航空受惠於全球經濟成長，今年第1季的客運及貨運都會有不錯表現，其中，亞太區客運持續成長，初步規畫今年營收年增率為4%。長榮航空今年1、2月營收年增率都達到10%，代表預估數字相對保守，3月也可望較去年同期成長，第1季的營收、獲利成長可期。

長榮航空去年合併子公司合併營收達1,635.62億元，年成長13.1%；每股盈餘1.38元；董事會通過106年度股利配發，每股將配發股票股利0.5元、現金股利0.2元。

展望新年度，法人很看好長榮航空機隊更新也進入新世代，對於長榮航空長期營運面的貢獻，長榮航空訂購的787飛機即將在第3季開始交機，可以說是長榮航空新機交機的元年。長榮航空即將引進24架787機型，分別為4架787-9及20架787-10。第一架787-9將於今年第3季抵台，另外，第1架787-10預計2019年交機。

長榮航太攻改裝機 今年獲利大躍進

另外，今天法說會上，法人最關注的另一個焦點，就是長榮航太布局，由於長榮航太在今年已經晉升為飛機改裝業者，2018第一架改裝好的新機將於今年第1季交機，而且近日第二架要改裝的舊機也已經悄悄的抵台，進入長榮航太的機棚等待改裝，使得長榮航太今年的營收、獲利將出現大躍進。

長榮航空除了一般飛機定期維修，長榮航太也能提供各種專業飛機改裝，早就是一個很有實力的飛機改裝中心，不論是加裝翼尖整流翼、客艙內裝升級或是整架客機改成貨機等，隨著亞太航空市場的蓬勃發展，長榮航空長期的航太布局營運可期。

長榮航空航太法說會

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