睽違3年 聯發科下半年拚毛利率返4成

2018-03-30 14:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張家瑋 ／台北報導



IC設計龍頭聯發科（2454）營運綻露曙光，受到安卓手機展開拉貨，第2季營運轉佳，法人預期下半年手機晶片競爭態勢趨緩，聯發科推出低成本版P系列晶片，下半年毛利率可望回升至40%。

聯發科去年第4季毛利率已回升到37.4%，若下半年聯發科毛利率回升至40%，這將是自2015年第4季毛利率跌破40%之後，暌違三年，聯發科再次重返榮耀。

聯發科在去年推出低成本架構Helio P23晶片後，營運逐漸轉佳，今年上半年主打P60晶片陸續獲得中國品牌手機OPPO、魅族採用，逐漸取回失去市場份額，且攜手中國小米、OPPO及本土手機商Micromax搶攻印度復甦商機，第2季營運回神，法人預估相關晶片第2季季增10%至15%，出貨量到150萬至180萬顆。

由於P系列成功打開中國及海外市占率，聯發科營運由谷底翻揚，法人樂觀看待聯發科後勢。法人指出，安卓手機相關晶片需求在3月底復甦，動能來自於第2季推新機種與庫存建立需求，尤其在中低階手機需求強勁，聯發科成為最大受益者，手機晶片出貨量將由首季的7,500萬顆至8,000萬顆增加到第2季1億顆以上，Helio系列出貨比重從2017年10%至15%上升到2018年20%。

下半年動能除了P60以外，非Helio系列也持續成長，聯發科市占率擴張將持續到下半年，尤其今年中低階手機需求優於高階機種，非Helio系列處理器可望打入更多智慧型手機品牌供應鏈，隨著下半年聯發科推出非Helio系列處理器及低成本版P系列新晶片，聯發科毛利率可望在下半年回升至40%。