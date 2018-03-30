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世紀風電水下鋼構本土化 簽約上路

2018-03-30 14:49聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導離岸風機水下基礎工程設計與製造技術移轉，今（30）日與世紀鋼構（9958）子公司世紀風電（CWP）簽署水下基礎合約框架，促成水下基礎鋼構本土化一條龍。

CIP也表示，該項協議將促使世紀風電與新光鋼鐵（2031）合作進一步在彰濱工業區投資廠房以做為水下基礎在地化的供應鏈之一，推動在地就業，預計可為南北相關供應鏈創造500至800個直接就業機會。

同時，為了進一步落實離岸風電水下基礎在台灣能有一條龍的整合，CIP也成功媒合世界最大離岸風電工程顧問公司之一及水下基礎設計權威丹麥安博公司予台灣世曦工程公司，簽署三方合作協議，未來安博將與世曦獨家為CIP持有的離岸風場進行海底基礎設計。

世紀風電目前正與國際級水下基礎結構製造商Bladt Industries籌設合資公司，世紀風電在台灣有豐富的鋼構經驗為基礎，Bladt Industries有國際級的水下基礎技術，因此CIP選定世紀風電與Bladt Industries的團隊為其彰化外海彰芳及西島離岸風場計畫的水下基礎結構的供應商。

CIP在台首批離岸風場水下基礎設計及製造相關事項，為CIP、安博、Bladt Industries、世曦及世紀風電之間建立起強大的知識交流及合作平台。透過CIP前2-3座風場的運作演練，等到執行29號風場時，世曦便能透過先前的經驗自行設計。

世紀風電董事長賴文祥表示，去年成立子公司「世紀離岸風電」，此次CIP的訂單，讓世紀離岸風電可以擴廠投資，世紀風電更配合CIP積極投資彰化，鋼構及世紀風電為因應國際趨勢，強化品質管理，進而成為台灣鋼構業第一家取得 ISO 3834的認證。

賴文祥也指出，目前正與丹麥商Bladt Industries籌設合資公司，成為CWP的子公司，以引進歐洲製造技術，讓世紀鋼構及世紀風電成為離岸風電水下基礎設施的合格供應商。

離岸風電新光鋼鋼鐵

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