新光金前2月賺贏去年全年 法人：要觀察動能是否持續

2018-03-29 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



新光金控今天下午將舉行2017年第4季法說會。新光金控今年前2月獲利大爆發，稅後純益135.14億元、每股稅後盈餘(EPS)1.31元，獲利排名亞軍，超過富邦金、僅次於國泰金控，讓外界驚艷。但法人關切，新光金控獲利動能能否持續。新光金控稍早已公告今年配股政策，股票股利0.15元及現金股利0.35元，合計共配發股利0.5元，高於去年的0.2元。

新光金控今年前2月獲利表現，先聲奪人，旗下新光人壽1月稅後獲利就達96.37億，且在未沖回所得稅遞延利益前提下，新光金控1月稅後盈餘就破百億元，不止投資法人驚訝，連金控同業都跌破眼鏡。 2月投資市場雖受美股拖累，表現不佳，但新光人壽「保守實現」股債利得因應，同時沖回約20億元所得稅遞延利益，維持獲利領先情況不墜，前2月稅後盈餘135.14億，已超過去年全年獲利110.87億。

法人表示，新光金今年年初獲利表現亮眼，但獲利動能「能否持續」是關鍵。由於今年新台幣仍然強勢，再加上美國聯準會3月再次升息，又拉高「台美利差」，各大壽險公司避險成本都提高，新光人壽海外投資部位也不小，如何控制避險成本，會是觀察重點之一。