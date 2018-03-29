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新光金前2月賺贏去年全年 法人：要觀察動能是否持續

2018-03-29 05:53聯合報 記者孫中英╱即時報導

新光金控今天下午將舉行2017年第4季法說會。新光金控今年前2月獲利大爆發，稅後純益135.14億元、每股稅後盈餘(EPS)1.31元，獲利排名亞軍，超過富邦金、僅次於國泰金控，讓外界驚艷。但法人關切，新光金控獲利動能能否持續。新光金控稍早已公告今年配股政策，股票股利0.15元及現金股利0.35元，合計共配發股利0.5元，高於去年的0.2元。

新光金控今年前2月獲利表現，先聲奪人，旗下新光人壽1月稅後獲利就達96.37億，且在未沖回所得稅遞延利益前提下，新光金控1月稅後盈餘就破百億元，不止投資法人驚訝，連金控同業都跌破眼鏡。 2月投資市場雖受美股拖累，表現不佳，但新光人壽「保守實現」股債利得因應，同時沖回約20億元所得稅遞延利益，維持獲利領先情況不墜，前2月稅後盈餘135.14億，已超過去年全年獲利110.87億。

法人表示，新光金今年年初獲利表現亮眼，但獲利動能「能否持續」是關鍵。由於今年新台幣仍然強勢，再加上美國聯準會3月再次升息，又拉高「台美利差」，各大壽險公司避險成本都提高，新光人壽海外投資部位也不小，如何控制避險成本，會是觀察重點之一。

新光金控3月16日已公告，新光金副董事長兼總經理李紀珠，已辭去金控總經理一職，新光金總經理一職由黃敏義接任。若沒有其他變數，照原先規劃，李紀珠應會出席今天下午的法說會。新光金內部希望，公司獲利好不容易漸入佳境，法說會應該聚焦在專業議題，勿被「人事問題」模糊焦點。

新光金控副董事長李紀珠之前主持新光金法說會畫面。記者孫中英／攝影
新光金控副董事長李紀珠之前主持新光金法說會畫面。記者孫中英／攝影
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新光金控法說會新光人壽

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