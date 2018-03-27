台驊去年賺2.53億 年增108%

2018-03-27 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



2017年度海空運量價齊揚，台驊（2636）全年營業收入較去年同期成長8.14%，同時持續加強費用控管，營業費用較去年同期減少4.6%，合併稅後淨利達2.53億元，較去年同期成長108%，每股盈餘達2.07元，較去年同期成長86%。

從產品別來看，2017年海運營收達59.05億，較去年同期成長5.95%，毛利達11.32億，較去年同期成長1.41%。2017年全球經濟回暖帶動海運貿易量成長，根據中國交通運輸部統計，2017年中國大陸港口貨櫃量合計2.36億TEU，較2016年度增加8.3%，2017年台驊海運承攬貨量較去年同期成長4.09%。

運價部份，根據Alphaliner數據顯示， 2017年全球集裝箱船為5177艘、2110萬TEU，同比增長3.7%，而根據馬士基航運的資料，2017年全年的市場需求預期增長為4%~5%，2017年航運市場供需面趨近平衡，因此海運運價較去年同期回升，美西線、美東線、歐洲線運價較去年同期分別成長21%；22%；12%。

中歐鐵路業務自2014年展開以來，業務逐年倍增。2017年毛利0.22億元，較去年同期成長93.3%，裝載量則成長69.6%。2018年在集團主要據點積極推動下，量值將再度大幅成長。

空運部分，2017年全年營收達30.03億，較去年同期成長18.95%，毛利達4.27億，較去年同期成長8.01%。2017年全球電子產業欣欣向榮，隨著全球車廠逐一投入汽車電子，包含電視、手機、筆電及智慧音箱等消費型電子新機持續推出、全球虛擬貨幣挖礦風潮湧現、電競賽事遍佈全球，帶動包含半導體、矽晶圓、記憶體、被動元件、PCB等等電子上下游供應鏈的跨國貨物運輸需求，再加上全球跨境電子商務的蓬勃發展，自2017年初起全球空運貨運需求居高不下，本公司空運貨量亦較去年同期成長13.63%。

然而，航空公司艙位供給並未因為貨運需求成長而增加，造成艙位供不應求，航空運價自年初起持續攀升，特別是2017年第四季空運旺季，艙位供不應求情況更顯，加上石油價格調漲，使空運運價創近兩年新高。