親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

麗豐、全宇 強攻東南亞

2018-03-27 00:06經濟日報 記者黃文奇/台北報導

證交所昨（26）日召開今年首場生醫業績說明會，由麗豐-KY（4137）、全宇生技-KY擔綱，兩家公司今年營運均看好，其中，麗豐表示，今年展店目標預計淨增加300家，將擴及東南亞市場，營運將有雙位數成長，下半年跨足醫學美容，為未來增添新動能。

全宇表示，馬國生物複合肥料市場滲透率持續深化、海外市場拓展與跨足新事業領域進入收成期，將是推升全宇營運成長的三大引擎。

麗豐為兩岸美容連鎖加盟業產業龍頭，以自有品牌「克麗緹娜」的美容連鎖加盟為主要銷售據點，通路主要集中在大陸，迄2月止大陸有3,679家，大陸以外有321家，近期積極朝向台灣、東南亞等地拓展，包括越南、印尼、港澳是未來積極拓展市場，今年預期淨增加300家店。麗豐預估今年美容保養本業營運可呈雙位數成長。

麗豐去年稅後純益5.82億元，每股稅後純益（EPS）7.41元，擬發現金股利為8.081元。今年2月合併營收2.56億元，年增26%、月減38%。

全宇是專業微生物複合肥料製造商，今年市場積極滲透仍是推升全宇營運成長重要引擎，在馬來西亞75%作物為油棕樹下，預期短期內Gano EF仍將是成長性最佳的產品。

全宇去年稅後純益3.22億元，EPS為5.31元，均創下歷史新高表現；董事會並通過擬配發現金股利2.65元。

麗豐東南亞

相關新聞

味全、陽明 不派股息

2018-03-27 00:06

環泥EPS 2.16元 稱冠同業

2018-03-27 00:06

新高 上銀股價衝破400元

2018-03-27 00:06

jpp發3.2元 殖利率5%

2018-03-27 00:06

上銀、為升 認購搶鏡

2018-03-27 00:05

寶齡富錦可望陸續取證 股價創今年高

2018-03-26 11:52

客斯達-KY配息0.3元 美國稅改短空長多

2018-03-26 10:58

農曆年影響 永光2月稅前淨利大減

2018-03-26 10:55

巨大去年每股稅後盈餘5.48元

2018-03-26 10:07

鼎炫-KY配息5元 看好對岸智慧衡器市場

2018-03-26 10:07

帝寶和大擴產計畫敲定 不怕缺工

2018-03-26 00:02

為升、帝寶 合攻無人車

2018-03-26 00:02

美食兩路出擊 衝獲利

2018-03-26 00:02
看更多

熱門文章

上市以來最慘！宏達電去年每股虧損逾20元

2018-03-26 16:57

去年被罵翻 潤泰全今年擬配發現金股利4元

2018-03-26 21:19

神秘大單尾盤強拉 台股收漲16.72點

2018-03-26 13:38

貿易戰籠罩 法人：留意高殖利率個股

2018-03-26 06:11

中華郵政開放認股 交長：可考慮

2018-03-26 14:39

台灣電商割喉戰 這2家贏了面子...賠了裡子

2018-03-26 14:39

太陽能廠已揭露財報 去年僅中美晶、安集賺錢

2018-03-26 11:11

謝金河：雞飛狗跳一年 留意六大風險控管

2018-03-26 16:14

美中貿易戰加速資金逃竄 股票型基金大失血

2018-03-26 18:28

LED 投顧喊進同欣電、晶電

2018-03-26 14:37

配息、減資每股領7元 漢唐衝漲停

2018-03-26 14:37

科納光通將與II-IV反向三角合併 在台下市

2018-03-26 15:29

美股電子期貨盤上漲激勵 櫃買指數開高走高

2018-03-26 10:23

生技類股漲幅居冠 逾10檔漲停

2018-03-26 13:57

美股重挫、大立光領軍撐盤 台股開盤跌39點

2018-03-26 09:08

全球股市動盪 財長許虞哲：不會叫公股進場護盤

2018-03-26 09:29

風電環評過關 上緯、永冠迎風飛揚

2018-03-26 14:37

美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

2018-03-26 08:23

不畏美股續挫 台股逆勢抗跌

2018-03-26 14:37

寶齡富錦可望陸續取證 股價創今年高

2018-03-26 11:52

億光 宏齊 去年雙利報喜

2018-03-26 14:37

漢唐股息殖利率8.53% 股價一度漲停

2018-03-26 10:06

連乾文：貿易戰變數增多 台股指數壓力增強

2018-03-26 10:42

LED產業 永豐金投顧：同欣電、晶電維持買進

2018-03-26 10:55

太陽能去年財報 目前僅中美晶、安集獲利

2018-03-26 14:37

3月26日／台股投資情報站

2018-03-26 14:37

京城銀發1.5元股利 股利殖利率逾4%

2018-03-26 20:14

大立光領軍 風電族群逆勢走揚

2018-03-26 10:05

聯發科P60晶片印度告捷 攜手小米、OPPO搶復甦商機

2018-03-26 12:13

晶心科去年轉盈 64位元處理器搶進SSD

2018-03-26 18:49

台股開低走高 權證投資人搶買上銀

2018-03-26 12:58

法人：無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-03-26 09:06

廣達2017年EPS3.73元 擬配息3.4元

2018-03-26 19:27

殖利率超過8% 威剛吸買盤

2018-03-26 14:37

長榮、吉祥航空攜手 聯營上海航線

2018-03-26 13:00

開拓電力相關業務 新光鋼逆勢開高

2018-03-26 09:30

蘋果AirPower將亮相 宣德出貨看俏

2018-03-26 19:27

茂生農經送件 申請掛牌上櫃

2018-03-26 11:58

去年獲利表現佳 利機股價漲勢強

2018-03-26 11:08

EPS創9年新高 曜越開盤跳

2018-03-26 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top