麗豐、全宇 強攻東南亞

2018-03-27 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



證交所昨（26）日召開今年首場生醫業績說明會，由麗豐-KY（4137）、全宇生技-KY擔綱，兩家公司今年營運均看好，其中，麗豐表示，今年展店目標預計淨增加300家，將擴及東南亞市場，營運將有雙位數成長，下半年跨足醫學美容，為未來增添新動能。

全宇表示，馬國生物複合肥料市場滲透率持續深化、海外市場拓展與跨足新事業領域進入收成期，將是推升全宇營運成長的三大引擎。

麗豐為兩岸美容連鎖加盟業產業龍頭，以自有品牌「克麗緹娜」的美容連鎖加盟為主要銷售據點，通路主要集中在大陸，迄2月止大陸有3,679家，大陸以外有321家，近期積極朝向台灣、東南亞等地拓展，包括越南、印尼、港澳是未來積極拓展市場，今年預期淨增加300家店。麗豐預估今年美容保養本業營運可呈雙位數成長。

麗豐去年稅後純益5.82億元，每股稅後純益（EPS）7.41元，擬發現金股利為8.081元。今年2月合併營收2.56億元，年增26%、月減38%。

全宇是專業微生物複合肥料製造商，今年市場積極滲透仍是推升全宇營運成長重要引擎，在馬來西亞75%作物為油棕樹下，預期短期內Gano EF仍將是成長性最佳的產品。

全宇去年稅後純益3.22億元，EPS為5.31元，均創下歷史新高表現；董事會並通過擬配發現金股利2.65元。