新高 上銀股價衝破400元

2018-03-27 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



上銀董事長卓永財 (本報系資料庫) 分享 facebook 上銀科技（2049）昨（26）日與生醫產業創新推動方案執行中心、中亞聯大暨醫療體系、長陽生醫及中科管理局等單位，共同宣示將推動台灣3D列印醫療器材及智慧輔具的合作發展，並搶進新南向市場。

上銀董事長卓永財宣布，上銀搶進電動車零組件市場即將開花結果，研發已久的電動汽車關鍵次系統「轉向器」，預計下半年試量產，可望成為帶動營收成長的新利器。

上銀受惠於智慧自動化需求持續暢旺，帶動去年毛利率大幅提升，每股純益由2016年的4.83元倍增至9.77元；今年隨著新產能及新產品陸續開出及量產，法人估，全年每股純益上看16元以上。

受到營運展望看俏的激勵，上銀昨天股價一舉衝破400元大關，收412元、大漲25元，站上歷史新高，成交量放大為9,539張。

卓永財表示，今年全年產能已滿，訂單能見度到明年上半年，因應來自半導體、汽車、汽車電池、光電及工具機等產業暴增的訂單，持續在海內外進行投資布局。

經濟日報提供 分享 facebook 目前上銀在台灣有精科二期廠、嘉義大埔美一期將陸續投產，而旗下大銀微系統在雲林石榴班租地新廠日前動土。

海外布局部分，中國大陸蘇州新廠年底將興建二期，日本神戶、南韓華城也將規劃投資新廠。其中神戶設廠計畫預定6月前提出建廠申請。

上銀昨天參加中部智慧輔具進軍新南向啟動儀式，卓永財說，上銀與中國醫藥大學有多項合作計畫，包括成立聯合研發中心，並成功研發下肢復健機器人等智慧輔具，已陸續打進大陸、歐洲等市場。

生醫產業創新推動方案執行中心行政長林治華說，中部特色生技聚落有295家，重點領域包含輔具和精密機械、新興生技與製藥（原料藥）等，未來將協助研發、製造，應用上中下游完整產業鏈，前進國際市場。