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味全、陽明 不派股息

2018-03-27 00:06經濟日報 記者李至和／台北報導

味全（1201）去年第4季受惠出售龍潭廠挹注獲利，單季獲利爆衝，全年稅後純益達6.64億元，一掃連二年虧損，惟本業營運表現依然辛苦，董事會昨（26）日通過將不派發股利。

味全表示，去年財報尚未公告，仍需經過會計師查核，昨天僅是董事會通過股利政策。味全去年前三季稅後純益8,615萬元，每股純益0.17元；但去年全年獲利卻爆衝至6.64億元，主要受惠出售龍潭廠獲利在第4季認列，去年11月又認列頂率旗下三重舊廠土地出售容移土地，推升獲利大增。去年味全出售龍潭廠土地與設備，總交易金額13.3億元，估計可認列收益4.3億至4.5億元，每股貢獻約1.04元。

【記者韓化宇／台北報導】陽明海運（2609）昨（26）日公布去年財報，稅後純益3.21億元，轉虧為盈，每股純益0.17元。董事會決議今年不發股利，亦不分配員工及董事酬勞，保留現金彌補虧損及為資本支出預備銀彈。

陽明去年營收1,310.8億元，年增13.59%；稅後純益3.21億元，較前年虧損148.9億元轉盈。陽明表示，去年營運量為472.2萬TEU(20呎貨櫃)，較前年433.2萬TEU成長9%。

陽明在2015年、2016年分別虧損77.9億及148.9億元。董事長老謝志堅前年6月上任後，積極進行財務改革，去年減資160億元，減資比率高達53.3％，再以私募方式辦理現增。

陽明海運味全

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