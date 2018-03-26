麗豐積極南向展店 跨足醫美添新動能

2018-03-26 16:58 中央社 台北26日電



麗豐-KY今天召開業績發表會，發言人胡安榕表示，今年展店目標預計淨增加300家，將擴及東南亞市場，營運將有雙位數成長，下半年跨足醫學美容，為未來增添新動能。

麗豐發言人胡安榕表示，去年以來主推精準護膚，配合店家數增加及戲劇植入相當成功帶動營運顯著成長，今年將持續進行戲劇植入及大型廣告露出，主營運通路預估有雙位數成長力道。另外今年將正式跨入醫學美容，並擴大電商營運，目標是損益兩平。

麗豐主要營運美容保養護膚品，以中階美容護膚品為主，為兩岸美容連鎖加盟業產業龍頭，主要產品均為自行研發生產銷售，集產銷研一體的美容產品公司，以自有品牌「克麗緹娜」的美容連鎖加盟通路販售。

胡安榕指出，克麗緹娜目前兩岸有近4000家店，主要集中在大陸，截至今年2月止大陸有3679家，台灣及其他321家，除了大陸市場穩定發展外，現正積極朝向台灣、東南亞等地拓展。

2017年克麗緹娜展店淨增加340家，麗豐認為，大陸空白區域仍大，是持續展店重點，2018年以300家的淨增加為目標，2017年開始發展南向政策，包括越南、印尼、港澳是未來積極拓展市場。

除了立足生活美容穩定擴增美容連鎖通路外，麗豐將跨足醫學美容，鎖定再生醫學及抗衰老的產品研發。

胡安榕表示，2017年購入的北京醫美診所已完成裝修，將於2018年4月正式開幕，產品聚焦從臉以下的產品線，發展自有品牌雅樸麗德(Up Lider)，期望第一年就能達損益兩平，未來將結合現有的公司經營資源：產品、加盟店、研發等，期望成為未來新的生力軍。

胡安榕指出，麗豐的發展策略為多品牌、多通路發展，從線下美容院到到線上電商平台，電商平台可以擴大不同年齡層的客群。在新團隊加入後，今年前2個月業績成長等符合預期，今年期望能達到損益兩平目標。

展望2018年，胡安榕表示，主營運通路克麗緹娜美容連鎖加盟店今年將穩健發展，既有店家業績可望維持成長5%-8%，隨著大陸地區三、四線城市消費升級帶動下，全年可望淨增加超過300家店，預估主營運今年可達雙位數成長，加上電商通路、南進計畫、醫美診所等各項業務擴展計畫，營運規模、獲利可望同步成長。