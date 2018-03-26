百貨股新勢力 京站實業3月31日興櫃掛牌

2018-03-26 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



百貨股新勢力，京站實業股份有限公司今日舉辦媒體茶敘，正式宣布將於 3月31興櫃掛牌，股票代號2942，參考價格暫定為39元，明（27）日京站並將舉行興櫃前法人說明會。

京站公司成立於2007年9月，目前實收資本額為6億元，歷年之營業收入及獲利持續增長，104年與105年營業收入分別為13.42億元、13.48億元，稅後淨利分別為1.75億元、2.28億元，每股稅後盈餘分別為2.92元、3.8元。106年營業收入為13.67億元，稅後淨利為2.7億元，每股稅後盈餘為4.51元；106年每股稅後盈餘較去年(105)成長近18.68%。

京站公司指出，依據經濟部統計處所公布106年綜合商品零售業營業額，仍較105年成長2.06%，且依台灣經濟研宄院針對107年總體經濟的預測來看，國內實質GDP成長率為2.34%，民間消費成長率為2.12%。因此，展望107年國內經濟呈現溫和成長，可望帶動國人消費支出增加，且在商圈擴大效應下，可有效提高聚客力，這些因素將可維持百貨業未來市場的活絡，因此預期營收仍有成長空間。

京站時尚廣場Q Square於2009年12月11日開幕，以「流行創意提案」顛覆傳統百貨的經營思維，提供具有時尚、便利、休閒功能的複合式商場。且位處台北車站旁交九案所在地，擁有五鐵（台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道客運）共構的優勢地理，加上結合了五星級君品酒店、威秀影城與統一健身俱樂部，共同爲西區創造一個購物休閒娛樂的新指標。