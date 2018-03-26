寶成越南廠罷工事件落幕 員工恢復上班

2018-03-26 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



寶成集團（9904）位於越南同奈省（Dong Nai）鞋廠員工罷工事件，寶成今（26）日表示，經與員工溝通協調後，薪酬新制暫緩實施，員工今天已全面恢復上班，對公司營運並未造成重大影響。

寶成同奈鞋廠數千名員工，因不滿廠方推出新的薪酬制度，上周六（24日）一度發動罷工。

寶成強調，越南同奈廠是一個獨立廠區，當地主管積極與員工溝通後，決暫緩實施新的薪酬制度，今天星期一上班，廠商營運一切正常。