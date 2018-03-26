親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
定期定額123

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

寶成越南廠罷工事件落幕 員工恢復上班

2018-03-26 10:35經濟日報 記者宋健生╱即時報導

寶成集團（9904）位於越南同奈省（Dong Nai）鞋廠員工罷工事件，寶成今（26）日表示，經與員工溝通協調後，薪酬新制暫緩實施，員工今天已全面恢復上班，對公司營運並未造成重大影響。

寶成同奈鞋廠數千名員工，因不滿廠方推出新的薪酬制度，上周六（24日）一度發動罷工。

寶成強調，越南同奈廠是一個獨立廠區，當地主管積極與員工溝通後，決暫緩實施新的薪酬制度，今天星期一上班，廠商營運一切正常。

寶成罷工越南
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

屋主要哭了 雙北這10大社區賣壓大、房價最高腰斬

2018-03-26 10:10

經長：將續爭取鋼鐵關稅國家豁免、找替代原料

2018-03-26 09:41

雙北十大賣壓社區 兩社區房價僅最高價一半

2018-03-26 10:24

青貧！ 調查指出逾半數年輕人領過22K、四成八仍負債

2018-03-26 09:43

勞長許銘春：最低工資法草案年底前送進行政院

2018-03-26 09:27

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03

東森購物拚在地化 開賣台灣農特產品

2018-03-26 08:30

南緯紡織尖兵 科技上身

2018-03-26 01:23

廣隆董座專訪／廣隆搶先機 南向開花結果

2018-03-26 01:02

經濟書坊／社會保護 一體兩面

2018-03-26 00:01

行銷最錢線／大腦深耕策略 抓住消費者

2018-03-26 00:01

點子農場／愛情機器人 引發三大思考

2018-03-26 00:01

智慧經營／邱俊榮…母雞帶小雞 拉新創一把

2018-03-26 00:01

大陸建設美國蓋房不易 先捐高額公宅費用

2018-03-25 14:47

成長飛快 廉航2018台旅客量預估破千萬

2018-03-25 12:03

電價調漲 中鋼提高自發電比率因應

2018-03-25 12:01

掌握關鍵零組件 台灣加速工業機器人布局

2018-03-23 11:41

旅行社南霸天紅海突圍 三招打造拳頭商品

2018-03-23 10:12

台灣快時尚王 不打折卻營收連增21年

2018-03-23 10:11

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55
看更多

熱門文章

郭台銘：傳統經濟、製造業 遇到一個很好的機會

2018-03-25 15:08

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00

深圳演講被粉絲堵廁所 郭董這樣說

2018-03-25 13:47

亞太董事會 傳台灣大進駐

2018-03-26 00:28

郭台銘：馬雲說的「新製造」是我加上去的

2018-03-25 19:14

鴻海面板設廠 中美同步加速

2018-03-26 00:20

鋼鋁輸美豁免 我被留校察看

2018-03-26 00:47

網路經濟有侷限 郭台銘：怎樣也按不出一碗泡麵

2018-03-25 17:32

零件漲不停 組裝廠出招救獲利

2018-03-26 00:24

屋主要哭了 雙北這10大社區賣壓大、房價最高腰斬

2018-03-26 10:10

爭取美關稅豁免「未來我銷美鋼品 不用陸原物料」

2018-03-26 00:54

油價下週大漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 12:49

財部：比特幣要課稅

2018-03-25 23:58

蔡明忠攜手郭董 合作愈來愈緊密

2018-03-26 01:02

金融業委託書從嚴規範 衝擊大

2018-03-25 23:49

中鋼：台灣仍有優勢

2018-03-26 00:49

油價下週大漲6角 98無鉛漲破30元

2018-03-25 12:49

金融業股權加碼戰 箭在弦上

2018-03-26 01:02

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

成長飛快 廉航2018台旅客量預估破千萬

2018-03-25 12:03

核二2號機併聯發電 原能會兩天完成審查

2018-03-25 16:39

鴻海新廠商機 亞翔搶頭香

2018-03-26 00:23

大陸建設美國蓋房不易 先捐高額公宅費用

2018-03-25 14:47

亞太新總座黃南仁 扮集團5G舵手

2018-03-26 00:27

南緯紡織尖兵 科技上身

2018-03-26 01:23

郭台銘談六流 要三實三虛

2018-03-26 00:23

公司法修正案受關注 外界憂陸資買光台企

2018-03-26 01:02

華航臺北-美國加州（安大略）航線 正式啟航

2018-03-25 19:32

宇瞻高飛 攻工業物聯車聯

2018-03-25 13:03

雙北十大賣壓社區 兩社區房價僅最高價一半

2018-03-26 10:24

檢舉逃漏稅暴增 1元沒開發票…也報

2018-03-25 23:59

廣隆董座專訪／廣隆搶先機 南向開花結果

2018-03-26 01:02

網購線上pay 收入越高越願意用

2018-03-25 13:32

五考驗 匯率影響電子代工廠最甚

2018-03-26 00:24

業界：美以鋁制鋼 不公平

2018-03-26 00:48

中壽總座談話／首位女精算師 歷練豐富

2018-03-26 01:02

富邦金 要找7,600名新血

2018-03-26 01:02

電價調漲 中鋼提高自發電比率因應

2018-03-25 12:01

華航新增赴美航點 臺北－安大略航線正式啟航

2018-03-25 18:39

中美貿易戰、Fed升息 安聯估投資型保單成長放緩

2018-03-25 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top