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長榮報喜 去年大賺70億

2018-03-24 01:08經濟日報 記者韓化宇／台北報導

受惠貨櫃海運市場明顯復甦，長榮海運純益攀八年來新高。圖／聯合報系資料照片
受惠貨櫃海運市場明顯復甦，長榮海運純益攀八年來新高。圖／聯合報系資料照片
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貨櫃航運龍頭長榮昨（23）日公布去年獲利，稅後大賺70億元，創2010年、即八年來新高紀錄。

值得注意的是，長榮前年大虧66億元，去年不僅扭虧為盈，還大賺70億元，兩相比較下，獲利暴增了136億元。長榮解釋，最主要原因就是去年貨櫃海運市場明顯復甦。

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長榮董事會昨日決議，今年每股配發0.2元現金股利及0.5元股票股利，合計0.7元，則是2011年（當年配現金股利1元）以來新高。

根據長榮去年財報，全年營收1,505.83億元，寫下史上新高紀錄；稅後純益70.05億元，每股純益（EPS）為1.97元，其表現遠比前年虧66.08億元、每股虧損1.88元為佳。

長榮表示，去年營運成績大幅優於前年，主因國際海運市場轉佳，運價與運量均上升；前年營業毛利率為 -2.8%，去年回升至7.23%。

2016年貨櫃海運市場因運力過剩，運價上不來，導致大部分船公司虧損，長榮當年就虧66.08億元。然而，前年全球第七大、韓國第一大的航運公司「韓進海運」倒閉，船舶運力大減，運價彈升，市場景氣由枯轉榮快速反轉，為2017年的榮景揭開序幕。

法人表示，韓進倒閉後，全球航運公司掀起整併潮，加速淘汰過剩運能，讓運價水漲船高。除了大環境的有利因素，長榮造船時機選擇恰當，也是去年獲利亮眼的主因。

分析師指出，造船時機是船公司盈虧的重要因素，一艘船使用年期約20~25年，若在船價處在高峰時造船，會提高每年折舊的金額。

長榮造船股利
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