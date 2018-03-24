南亞配息5.1元 歷史次高

2018-03-24 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



南亞塑膠昨（23）日公布股利政策，董事會通過擬配發現金股利5.1元，為十年來新高，亦創下歷史次高水準，配息率74.2%，以昨日收盤價82.2元計算，現金殖利率6.2%，預計今年總計發出現金股利高達404.47億元。

台塑四寶接力公布股利政策，繼台塑化、台化及台塑陸續公告後，最後一棒南亞昨敲定今年配發現金股利5.1元，創下歷史次高水準，僅次於2008年的6.7元。按照南亞昨日收盤價82.2元計算，現金殖利率為6.2%。

合計台塑四寶配發1,777.74億元現金股利，此波資金預期將為台股帶來動能。

身為南亞大股東的長庚醫院，目前持股約11.05%，換算今年有望從南亞取得44.69億元的股利，較去年增加5.25億元。

另外，南亞董事會也正式通過去年度財報，年度營收為3,061.4億元，年增11.2%，稅前淨利為627.76億元，稅後純益為539.75億元，年增11.6%，每股稅後純益（EPS）為6.87元，為歷史次高。

展望今年營運，隨3月起聚酯廠的開動率提高，EG需求與價格也持續增溫，加上對岸新能源汽車補助方案將延長三年，帶動銅箔基板等電子材料需求看俏，不但3月業績比前月大幅成長，第1季有機會優於去年第4季，且第2季也將較首季成長。