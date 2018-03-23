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「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

雄獅去年EPS、配息雙創新高 首季營運續看俏

2018-03-23 10:49經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雄獅（2731）公布財報，2017年本期淨利歸屬於母公司業主權益4.55億元，去年每股盈餘為6.50元，營收及獲利皆創歷年來新高。另雄獅董事會通過2017年盈餘分配案，每股發放現金股利5.2元，亦是歷年來新高。展望今年，雄獅1、2月合併營收較去年同期成長約12%，公司表示，3月下旬起郵輪行程首度結合日韓賞櫻元素，盛世公主號的兩個獨包航次將為營收帶來挹注。

雄獅表示，去年台灣旅遊業呈現穩健成長，主要得利於國際社會衝突降低，也受惠於航空與郵輪運力擴充，景氣的持續復甦及台幣的升值亦都強化了國人出境旅遊的意願。台灣去年全年經濟成長率2.54%，出境人口年增率大幅成長7.3%，突破1500萬人次大關，可見國人出國度假已經成為生活的常態。

在轉投資方面，雄獅轉投資的雙獅聯合國際旅行社，以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群， 2017年已轉虧為盈，目前以同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡，擴大市占率。另外，去年底與保保旅行社合資成立的「雄保旅行社」，可望擴大全球入境台灣市場占有率，並輔以東南亞入境、大陸入境等旅客質量提升，有效整合以台灣為目的地的全面性服務及擴大營運規模。

此外，目的地旅遊已成為未來市場發展的主流趨勢，雄獅繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、大陸港澳、日本、泰國之後，第25個海外服務據點正式於英國倫敦設立，目的是深化歐洲市場旅遊元件及供應鏈採購管理。

雄獅旅行社營收
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