客貨運暢旺 華航去年本業獲利67億

2018-03-22 22:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



受惠航空客、貨運市場暢旺，中華航空今（22）日公布去年稅後純益24.91億元，較前年同期成長近四倍；每股稅後純益（EPS）為0.4元，優於前年的0.1元。

華航董事會決議，今年配發0.22元現金股利。前年華航雖有獲利，但因機組人員、地勤人員等人事費用增加，故去年未發放股利，今年決定將盈餘分配給股東，配發率55%，以華航今日股價11元計算，現金股利殖利率為2%。

華航去年合併營收1,561.21億元，合併營業利益88.26億元，營利率5.65%，較前年的3.23%提高。合併稅後純益24.91億元，優於前年的7.11億元。

值得注意的是，華航去年汰除耗油的A340飛機，全年認列資產減損42.62億元，若剔除資產減損等業外損益因素，華航本業獲利高達67億元，並不輸競爭對手長榮航空。

對於繳出本業獲利衝高、營利率明顯提高的成績，華航解釋，主因貨運市場受惠於全球經濟景氣穩健復甦，國際貿易需求回穩，使貨運的裝載率、運價都大幅上升。在客運方面，東北亞、東南亞、兩岸航線機位需求旺盛，承載率與票價也同步雙升。

華航去年客運營收為1,022億元、貨運營收為433億元。此外，去年出售飛機認列2.52億元處分利益；出售科學城物流股份認列處份利益1.01億元；並認列反托拉斯和解金5.72億元的損失。

油料部分，華航表示，去年新加坡航空燃油平均價格為每桶65.27美元，105年平均價格為每桶53.00美元，較去年同期漲幅約為23.15%。

華航董事長何煖軒日前表示，去年營收在他預料之外，對華航今年營收充滿信心，對今年獲利也審慎樂觀，因為資產減損去年都打掉了，今年剩下的都是小件。

華航今年持續增加運能，開航美國加州安大略直飛航班，自3月25日起每日以波音777-300ER執飛；4月16日起與法國航空以共用班號方式經營台北-法國直飛巴黎航線，每周飛航三班。