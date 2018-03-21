榮成配發現金股息1.75元 創新高

2018-03-21 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



兩岸工紙業者榮成去年全年營收、營收獲利雙創新高，今日董事會通過擬配發現金股利1.75元，再寫新紀錄。

去年每股稅後純益為3.5元，創新高，目前已是國內造紙業者中在大陸的工紙營收規模最大。

榮成指出，去年全年營業利益答51.01億元，較前年度成長73.4%，顯示過去長期在工紙本業上致力發展低碳造紙及綠色包裝已發揮營運成效，過去五年在大陸持續擴充產能帶動下，又搭上大陸電商對工紙需求增加，在大陸工紙市占率提升，獲利動能也穩健向上。