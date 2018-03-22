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去年獲利 億豐將配息10元

2018-03-22 00:04經濟日報 記者李至和／台北報導

全球窗飾大廠億豐（8464）去年稅後純益35.9億元、年減2.5%；每股稅後純益（EPS）12.27元，昨（21）日董事會通過配發現金股利10元。去年獲利下滑主要受到新台幣與人民幣升值影響，產生4.1億元營業外匯兌損失所致。

億豐去年全年營收196.9億元、年增4.4%，公司指出，若按美元計算，高毛利客製化窗簾占營收比重56%，較前一年度提升2個百分點，惟相關原物料成長上漲，又有匯損影響，壓縮優化產品組合的成果。億豐昨日收盤價286.5元、上漲1.5元。

億豐去年第4季稅後純益為8.9億元、年減11.9%；第4季EPS為3.04元。億豐指出，第4季在「固定尺寸窗簾」與「客製化窗簾」的市占率均獲增長；營收的產品組合，較去年同期優化，原材料成本回升，使第4季毛利率較去年同期下降，人民幣繼續升值的逆風，也增加億豐在大陸生產據點成本。

營業外損益部分，對比前年同期1.8億元兌換利益，去年年第4季的匯兌損失為新台幣8,400萬元；去年全年匯兌損失高達4.1億元，反觀前年則有2.3億元的兌換利益入帳。

億豐表示，今年美國復甦態勢確立，美國稅改/減稅方案對美國房市，可望帶來正面的助力，進一步可帶動窗簾整體市場銷售成長，對公司營運應有助攻。為進一步耕耘客製化市場，今年將續優化對小型窗飾零售店的行銷、售後服務；拓展日本與歐洲等客製化市場的核心策略也將持續行進。

億豐新台幣
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