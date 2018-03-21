捷迅拚轉型 今年毛利有望攀升

2018-03-21 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



攬貨業者捷迅（2643）今（21）日舉行法說會，宣布未來三大轉型重點，朝「最後一哩運送」（last mile）、跨境轉口國際運送、海外物流倉儲三大業務轉型。捷迅董事長顧城明表示，春節後貨量非常大，如何擴大艙位將是未來挑戰。

捷迅去年上半年受短程負毛利標案客戶影響，導致營收表現不如預期。捷迅表示，砍了這些客戶後，加上新增長程客戶後，今年整體毛利率有望提升。去年毛利率為10.55%，低於前年的14.23%；全年每股純益（EPS）為2.17元，其中第4季EPS高達0.81元，顯示獲利動能下半年開始復甦。

顧城明指出，砍掉這些標案客戶「我們也很痛」，像砍了某客戶後，營收少了5,000萬元。他說，空運市場不佳時，大家容易殺價搶客，但今年春節後市場非常旺，捷迅要處理的貨量相當多，「遠雄港都快被我們塞滿了」。

顧城明表示，年輕人購物習慣改變，對網購愈來愈依賴，雖為攬貨業者帶來跨境電商運送業務，但也造成空運艙為緊缺。

顧城明解釋，國籍航空近年並未大幅增加貨機，而是將747貨機汰換成777，汰換後航空公司雖可省油，但艙位並未增加。

另外，國籍航空的貨機，無法將貨運送到某些國家，例如俄國、挪威、丹麥、西班牙等國，這導致一個問題，即捷迅把貨攬進來後，沒有辦法運送出去，使貨大量堆在港口。因此，他積極拜會外籍航空的總部，為貨物尋找艙位。