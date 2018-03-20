長榮航今年營收 目標成長4%

2018-03-20 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空董事長林寶水今（20）日表示，今年營收成長目標為4%，但前二月成長近10%，目前看來，3月成長率也有近10%表現。最主要原因，就是商務客增加，以及平均票價上升。

長榮集團今天舉行媒體春酒，林寶水談今年展望時指出，航空產業跟經濟前景有很大關聯。全球經濟持續復甦，今年估成長3%以上，各航空公司的客、貨運量都顯著成長，又以亞太區成長幅度最大。

林寶水表示，長榮航今年營收成長目標為4%，但觀察前二月營收，都有近10%成長，代表之前的營收成長估計稍嫌保守，目前看來3月也有近10%成長，「希望全年能維持這樣的表現」。

對於前二月營收表現亮眼，林寶水解釋，主因搭乘商務艙客人明顯增加，以及平均票價上升。他表示，商務艙的含金量高，以前北美的商務人士不認識長榮航，但經多年的行銷與口碑，現在漸漸知道了，願意搭乘長榮航到台北轉機至東南亞市場。

林寶水說，歐洲經濟復甦，出國旅客人數攀升，加上去年基期較低，故今年長榮航歐洲線的成長幅度會較大；北美線因基期較高，成長率會較歐洲線低。

林寶水強調，日前增開台北-清邁航線後，目前沒有新航點計畫，但長榮航會爭取多開幾條歐洲航線，跟東南亞市場串接。