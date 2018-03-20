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自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

長榮航空董事會通過 擬配發股利0.7元

2018-03-20 18:27經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空（2618）今（20）日同步召開董事，合併子公司合併營收達1635.62億元，較2016年成長13.1%；本期淨利新台幣57.52億元，每股盈餘新台幣1.38元；另外董事會也通過106年的股利配發，將配發股票股利0.5元、現金股利0.2元，股利為0.7元。

長榮航空去年客運營收新台幣924億元，較2016年增加新台幣66億元，年增7.7%，持續優化越太平洋航網，提供轉機便利性，提升營運效益。調整兩岸航線運能，降低大陸赴台團緊縮政策的影響。配合季節性市場需求，靈活調度區域航線機型及增飛航班。106年載客數成長7.9%，載客率為78%。

貨運營收新台幣248億元，較2016年增加新台幣26億元，年增11.9%。全年艙位供給雖同比減少 2.7 %，惟受惠貨運市場復甦，以及客機腹艙運能之充分運用，運量與營收皆逆勢成長。106年載貨量成長5.2 %，載貨率為88%。

展望新年度，長榮航空董事長林寶水指出，持續看好今年航空客、貨運市場，今年不管是全球或是亞太區客、貨運都呈現成長的趨勢；尤其，長榮航空一、二月營收年增率都達到10%，比長榮航空內部原先預估成長率還高，三月也可望較去年同期成長。

今年是長榮航空營運成長非常重要關鍵年，長榮航空訂購的787飛機即將在第3季開始交機，可以說是長榮航空新機交機的元年。長榮航空即將引進24架787機型，分別為4架787-9及20架787-10。第一架787-9將於今年第3季抵台，另外，第1架787-10預計2019年交機。

長榮航空新台幣營收

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