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萬海與中國遠洋聯營華南-越南航線 29日開航

2018-03-20 15:11經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

萬海航運為提供客戶更多元、便捷的運送服務，將新增一華南-越南航線（簡稱CV3），同時強化中國至越南區間整體的航線布局。

此航線與中遠海運集運（COSCO Shipping Lines Co., Ltd.）共同經營，提供每周定期航班，船舶配置為萬海航運與中國遠洋分別投入一艘實裝1,200 TEU的船，沿途掛靠中國福建江陰港、中國廣東汕頭港、香港、中國深圳蛇口港、中國廣州南沙港、越南胡志明卡萊等港口，預計於本月29日自江陰開航。

萬海有信心，透過新航線的投入，未來將為中國及東南亞區段的客戶提供更豐富多樣且優質的運輸選擇。

航線萬海越南

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