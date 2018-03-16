中龍鋼鐵今廠慶 樂活中心同時啟用

2018-03-16 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



中龍鋼鐵今(16)日晚間在廠區新建的樂活中心舉行107年度廠慶活動，活動以「幸福中龍 樂活一生」為主題，營造中龍為幸福企業，也迎接樂活中心啟用。

中龍的樂活中心是結合消防、診療、運動，訓練及展演等綜合功能性大樓，歷時多年規畫打造甫於日前竣工，今日特別在該中心內舉辦廠慶和啟用典禮，全棟使用的鋼材及鈦板皆由中鋼集團製造供料，絕佳的採光及隔熱設計並取得綠建築銅質標章。

今年的廠慶活動以「幸福中龍 樂活一生」為主題，營造中龍為幸福企業，提倡員工正當休閒、落實關懷環境及永續經營。並安排節目有表演團體的勁歌熱舞、社團趣味競賽、員工卡拉OK及拔河比賽等活動分別在該中心內的展演廳、多功能球場等多處展開，透過豐富的活動讓員工與寶眷們一起同樂。

現場除了中鋼集團大家長翁朝棟董事長出席外，為感謝歷任參與設計規劃層峰的支持，特別邀請前董事長宋志育及前總經理陳海平等人前來見證同慶。

翁朝棟致詞時，除了以樂活中心啟用、結合員工眷舍-安居中心的完工，以及廠慶的「三喜臨門」給予滿滿的祝福外，感謝中龍的經營團隊與全體同仁的辛勤付出，不僅拼出中龍的好成績，也讓中鋼去年合併營收締造佳績。

他期勉中心啟用後，在給予廠內防災、提供員工健康關懷與緊急醫療的同時，籲請同仁與眷屬能善加利用運動設施，工作之餘，從事正當休閒活動，達到「快樂工作、享受生活」的目標。

中龍王錫欽董事長表示，樂活中心啟用後中龍整體設施更臻完善，更顯示集團對員工福祉的重視，另外，員工眷舍安居中心已正式開始受理銷售，先前舉辦的說明會反應相當熱烈，有數百位同仁及寶眷參與，實品屋參觀更是場場爆滿！這說明大家對中鋼集團自家產品有絕對的信心！他期許所有人能在優質的企業環境裡穩定成長，全力以赴、發揮所長，締造佳績。

而今年廠慶活動的壓軸就是拔河比賽，各廠代表無不卯足全力，啦啦隊也聲嘶力竭聲的加油，節目最後在犯規舞團的勁歌熱舞聲中劃下完美的句點。