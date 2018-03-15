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投顧：自動化設備需求仍處於上升軌道

2018-03-15 11:13經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

從2月中國工具機進口金額、日本工具機訂單成長幅度，及半導體設備、PCB設備訂單能見度到年底等種種跡象來看，永豐金投顧認為，中國政策扶植電子業與產業自動化的趨勢仍持續帶動設備與工具機的需求，連帶使得機構零件如線性滑軌、滾珠螺桿與氣動元件需求水漲船高，而這當中以線軌供需最為緊俏，看好上銀（2049）、亞德客-KY（1509）等後市。

2018年前二月累計中國金屬加工機床進口金額年成長57.8%，進口成長幅度持續拉大（2017 年全年成長幅度16%），與景氣榮景持續以及去年同期基期較低有關，顯示中國境內自動化相關產業需求仍舊熱絡、榮景持續。

亞德客累計前二月營收20.31億元，年增27.69%符合預期。3月方面，目前出貨量熱絡，客戶對前景看法仍未改變，3月開始將進入傳統旺季，第2季為傳統營運高峰，下半年台南廠設備陸續投產後，線軌將開始小量貢獻營收，由於今、明兩年線軌市場供不應求，公司規劃在市場景氣高峰期近入市場取得有利的位置， 不過初期貢獻仍有限。

在毛利率方面，台南廠預計今年開始獲利，對集團OP margin將有貢獻，不過原物料價格仍存在上漲壓力，是負面影響因子。預估亞德客2018年營收161.87億元，稅後淨利36.83億元，年增11.59%，EPS為19.48元。 

從上下游訊息來看，目前市場線軌與螺桿交期達半年以上，市場依舊處於供不應求狀態，在產能方面，預估今年THK產能增加幅度15%~20%、 全球傳動30%、直得25%、上銀則是陸續增加產能，全球市佔率最高的THK產能擴充幅度不大，預估今年線軌市場尚未出現產能過度擴充的疑慮。

上銀在台中、雲科既有產能陸續擴充，在大埔美新廠則陸續進駐人工、 設備，產能陸續增加，在訂單大於產能的狀態下，產能增加將帶動獲利成長。上銀今年稅後淨利39.2億元，年增42.95%，EPS 14元。

上銀工具機

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