三陽衝業績 促銷小貨車

2018-03-15 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



三陽（2206）擴大競爭層面，看好商用車穩定市場需求，在全新柴油小貨車Porter上市，即祭出限量加配備卻降價3萬元的購車優惠，目標銷售較去年同期倍增，並帶動三陽的整體營收。

三陽去年董事長吳清源正式全面接手，調整旗下各事業部，二輪事業產品策略與營運管理達標後，四輪業務成為今年主要目標。

三陽表示，今年開始南陽汽車將強化現代汽車的產品線，擴大消費客層，南陽已經連續四個月的銷售達到預期目標，由於士氣提升，今年可望有較以往更好的表現。

三陽代理韓國現代汽車、由南陽實業負責銷售，三陽則負責代工生產。銷售成長效益同時包含生產代業的效益。因此三陽目標持續開啟多元化的銷售通路及服務網絡，讓更多消費者能深入體驗HYUNDAI汽車的迷人魅力，提高整體市占率，挑戰2020年進入國內前五大車廠的榮譽。

南陽董事長蔡維力昨（14）日表示，為了擴展銷售，現代商用車發表全新小貨車ALL NEW PORTER柴油小霸王，全車系標配ESP電子式車身穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、HAC上坡起步輔助系統等，總計配備價值增加超過4萬元，但售價僅增加1萬元，甚至再加碼6月底前領牌的前1,000台客戶回饋早鳥優惠3萬元購車大紅包，計畫要將商用車的年銷量從1,000輛、推升到2,000輛。