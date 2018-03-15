中鋼靚 外資持股衝20％

2018-03-15 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



中鋼（2002）積極落實產品組合優質化，聚焦發展高品級鋼材，除帶動國際鋼鐵產業正向發展外，並已躋身全球電動車供應鏈，多項成果吸引外資青睞，法人預期，外資對中鋼的持股占比，有機會從昨（14）日的18.45%往20%挺進，鞏固全球競爭優勢。

法人指出，中鋼是外資青睞的投資標的，近年外資對中鋼的持股，多在18%至19%之間遊移，表面上具有穩定特質，但如果外資願意多買中鋼股票，對這支優良的「大型牛皮股」，會有激勵效果，股價有望進到新一波高點。

因此，中鋼應展現誘人之處，讓國際基金經理人，願意挪更多預算資金在中鋼個股上，而包括高品級鋼材與電動車供應鍵，是相當好的切入點。

中鋼董事長翁朝棟指出，高級鋼品具有高功能、高技術含量、高附加價值等「三高」特質，尤其中鋼採精煉製程已開發超過10種鎳基合金，應用於化工、汽車、銲線，正朝高性價比，應用能源、航太領域發展，對前景相當有信心。中鋼昨日股價以28.35元平盤作收。

另一方面，愈來愈多國家立法加速電動車發展，中鋼配合全球電動車巨擘特斯拉新車MODEL-3上市時程不斷精進品質，已經成功替特斯拉開發更薄度、效率更好的頂規電磁鋼片，成為MODEL-3指定用料，與下游共同鞏固特斯拉供應鏈商機。

近年中鋼積極在台灣推動電動車產業聚落，促成富田於銅鑼科學園區投資擴廠，健全國內電動車產業生態。同時完成熱沖壓技術與熱沖壓用抗高溫氧化塗層鋼捲開發，轉投資的宏利與長春崨科公司建廠完成，並接獲車廠的熱沖壓部件訂單，從今年起陸續交件。