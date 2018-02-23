豐興鋼筋 可望開漲盤

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



歷經農曆新年長假沈潛，豐興（2015）下周鋼筋盤價可望上漲，為金狗年開出紅盤，配合前瞻基礎建設啟動，海光、威致等上市電爐族群擁題材具施展空間，法人認為，在基本面支撐下，前景受到期待。

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法人表示，昨天部分煉鋼廠提前調漲廢鋼每公噸200元，引起市場追漲氣氛，預期豐興漲價，部分交易商已惜售，上市電爐廠樂透，尤其是豐興、海光、威致、東鋼等國內12家電爐煉鋼廠集資成立的台灣鋼聯公司，主要業務為廢棄物清除處理及銷售氧化鋅，為亞洲最大電弧爐集塵灰之鋅資源回收廠，國際鋅價近期漲多跌少，台灣鋼聯獲利水漲船高，對豐興等有實質助益。豐興昨（22）日收盤59.9元，跌0.6元。

豐興鋼鐵、台灣鋼聯董事長林明儒表示，電爐集塵灰中含鋅18%至24%，甚至比鋅礦含鋅量5%至6%還高，因此資源回收相當有價值。台灣鋼鐵處理集塵灰後的產品為粗氧化鋅，可供國外煉鋅廠作為煉鋅原料。

由於獨特的生產技術，以旋轉窯爐高溫冶煉，將汙染土壤替代矽砂副原料，因此成本相對傳統水法技術較低而且品質穩定，目前位於彰化伸港的廠房，有二座窯、年總處理量大約20萬公噸，未來並將切入爐渣處理市場，年處理量可達到30萬公噸。

法人表示，農曆春節假期過後，北半球氣溫逐漸回暖，冰封狀況解除，城市廢鋼收集將轉向熱絡，連帶以廢鋼為原料的電爐鋼廠產銷走到榮面，緊接著國內房地產329檔期，營建工地轉熱，公共工程釋出，內需應有一定表現，再加上台灣鋼聯股價受到投資人吹捧，電爐廠利多不斷，相關個股具想像空間。