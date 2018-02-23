福懋申讓南亞科股 市價3億

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁 ／台北報導



DRAM市況轉好，不僅是台塑四寶獲利了結，台塑集團關係企業的福懋（1434）昨日申報轉讓南亞科3,855張、福懋科2,426張股票，預計將從25日至3月24日止，若以昨（22）日股價估計，福懋順利申讓後，合計有望進帳約3.7億元。

而福懋不願回應，僅強調一切以公告內容為主。外界認為，福懋轉讓理由與台塑、台化均相同，趁著DRAM市況好之際，適當調節股票。

外界認為，受惠於伺服器市場需求暢旺帶動DRAM價格上漲，讓DRAM產業明顯復甦，表現在南亞科業內轉好，同時，又有出售美光股票挹注業外收益，讓去年有機會挑戰賺回一個股本。

因此早在去年7月，台塑就搶先公告申報轉讓南亞科股票2,722張，當時南亞科均價為62.35元，換算處分利益不到1億元，股權比例也從14.8%降至11.16%。

隨即台化也在去年10月申報轉讓，一口氣申報將要3萬張，最後也執行完畢，當時南亞科股價約88元，讓台化處分股票利益高達18.9億元。

緊接著昨日福懋申報轉讓規劃在2月25日至3月24日期間，轉讓3,855張南亞科股票，若按照南亞科昨日股價79.3元估計，將讓福懋進帳3.05億元，至於持股比例將從0.51%降至0.39%，仍是南亞科第11大股東。