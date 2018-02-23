王品拓點 營益率看升

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃冠穎 ／台北報導



國內餐飲龍頭王品（2727）今年加速新品牌布局與展店，展店規模超越飽和的既有品牌，法人認為，王品正處於新舊品牌交替的階段，隨著新品牌店數增加，跨越經濟規模門檻，營益率可望進一步提升。

王品去年在台灣、大陸、新加坡、美國共418家店，其中台灣266家、大陸150家，兩岸新開店、遷點達41家，淨增加15家店，持續精壯經營體質。

在台灣事業群方面，西堤、陶板屋、聚、品田牧場、舒果等既有品牌店數都呈現微幅減少的跡象，僅石二鍋增加三家店，另一方面，莆田、酷必、麻佬大、乍牛均啟動展店，加上新成軍的沐越、青花驕，王品新品牌拓點的動作相當積極，且積極卡位美食街、百貨店等過去較少接觸的餐飲型態。

王品新舊品牌的消長，也凸顯台灣餐飲產業競爭日趨激烈，大集團透過多元品牌布局，才能吸引求新求變的消費者。

為貼近年輕客群，王品也結盟LINE Pay，旗下11個餐飲品牌均可使用，加上已經導入的Apple Pay、Samgsung Pay、Andriod Pay等三大國際主流行動支付，動作相當積極。

王品今年春節商機噴發，去年開始布局的多品牌策略發酵，鎖定多元聚餐需求，王品牛排、莆田幾乎客滿，新品牌青花驕、沐越也相當亮眼。