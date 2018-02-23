得力營收 拚增雙位數

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁 ／台北報導



福懋、宏遠與得力等國內三大布廠，今年業績樂觀。 報系資料照 分享 facebook

受惠於全球景氣穩定成長及寒冬氣溫催動服飾買氣，目前國內三大布廠包括福懋（1434）、宏遠與得力，均對今年度業績抱持樂觀態度，其中，得力在新增產能挹注之下，營運成長幅度將上看兩位數。

得力表示，「今年肯定是成長」，主要是重點客戶採購量都比去年上升，以公司單一最大運動客戶為例，為挽回市占率，對於高階、特殊的布種需求大增，帶動得力高階訂單出貨成長，同時，日系平價服飾品牌與大型運動品牌客戶等，今年度購買意願都比去年改善。

據悉，得力被訂單追著跑，大年初二公司就開工。

目前得力越南布廠一期已經開出，正規劃第二期產能，為填滿稼動率，日前順利導入全球最大運動通路商迪卡儂客戶。法人認為，最快會在第2季出貨，由於迪卡儂訂單量大，對於得力為一大進補，預期得力今年度營運有望年增至少15%。

宏遠現階段重點擺在拓展北美產能，總經理葉清來大年初三就飛往北美，親自坐鎮新產區。

法人認為，北美布廠主要供應宏遠大客戶Nike，接單價格向來偏高，有望支應宏遠營運狀況。

宏遠今年對於訂單策略逐步傾向「選質」，對於低價位、低毛利布料訂單捨棄不承接，轉向積極布局高階戶外品牌，例如，Arcteryx成長逾一成，法人估計，今年上半年宏遠營運有望年增3%至5%。

福懋表示，日前歐美與日本等地氣候寒冷，刺激紡織買氣加溫，讓品牌客戶從去年12月、今年1月、2月追加訂單增多，預計在今年第3季陸續出貨，有望推升業績成長，盼望今年至少成長逾5%。