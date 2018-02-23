亞航上市首日 大漲51%

2018-02-23 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



國內航太雙雄之一的亞洲航空（2630）昨（22）日以22元掛牌上市，盤中最高漲到33.5元，漲幅近六成，抽中的人每張賺1.3萬元，領到狗年紅包，蜜月行情熱絡。亞航終場收33.3元，漲11.3元，漲幅51%。

亞航主要業務為航空器維修，基地設在台南，為台灣首家民營專業飛機維修公司，涵蓋中型商用民航機系列、商用及軍用直升機維修，也是台灣唯一無機隊的專業MRO（航空維護保養、修理與翻修）公司。

亞航軍用及民用飛機業務營收占比為7：3，長期目標是維修軍機、民機業務各占營收一半，並在亞洲航空市場蓬勃發展下，轉型為亞洲「單走道窄體客機」的維修中心。

亞航的歷史淵源深厚，要追溯到二戰時名聞中外的美軍第14航空隊（飛虎隊）。

該隊直屬行政院善後救濟總署的空運隊，1948年空運隊改隸屬於中華民國交通部民航局，並改稱為民航空運隊（Civil Air Transport，簡稱CAT），於隔年設立維修部。

1950年代美國中央情報局以Airdale公司名義收購CAT後，將其維修部釋出，於1955年1月19日建立亞洲航空，歸中情局控制的美航公司管理。因為這層關係，在韓戰和越戰期間，亞航是美國空軍的後勤支援單位，直到1988年由國人自營，並於1994年成為台翔航太的子公司。

亞航董事長盧天麟表示，亞航過去從事軍機維修服務，軍機維修業務在國內市占高達80%，直升機維修則獨步東南亞、甚至亞洲。

隨亞洲航空市場高速發展，特別是廉價航空的興起，維修需求大增，為亞航帶來發展契機。而且，商用民航機維修相對軍機毛利較高，亞航從軍機朝民機維修業務轉型，有助於提高整體獲利。