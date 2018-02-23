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水泥雙雄 開春行情燒

2018-02-23 00:04經濟日報 記者高行／台北報導

大陸春節長假工地停工，進入水泥業淡季，元宵節後隨各地工人陸續返崗，重啟水泥需求，水泥雙雄台泥（1101）、亞泥均看好開春行情，指春節前庫存已降至極低水位，元宵節後出貨將超過去年同期水準，帶動首季獲利年增雙位數。

台泥表示，年初以來大陸水泥需求淡季不淡，特別是價格下跌有限，基本仍延續去年第4季高檔行情，儘管2月中旬進入農曆年前春運，各工地陸續停工，但由於各廠庫存都處在低水位，預期3月元宵節開工後將迎來一波春季開工行情，價量情況看俏。台泥股價昨（22）日收36.5元，下跌0.7元。

亞泥主力產銷基地江西、湖北、四川等區域，去年第4季價格啟動落後補漲，1月價格也維持高檔不墜，近期旗下負責對岸水泥營運的亞泥中國發布去年盈利預喜，獲利將較前年大幅成長，對於今年景氣也相當樂觀，開春後營運將逐季走高。

據中國水泥協會統計，去年大陸水泥總產量23.2億公噸，年減0.2%，但水泥業平均獲利卻大幅提高，主要歸功去產能政策奏效，該年新增水泥熟料生產線共計13條、2,046萬公噸，較2016年減少512萬公噸，減幅達20%，已連續五年呈遞減走勢。

大陸官方今年新一波產能規畫出爐，三年內將繼續去產能3.9億公噸，減幅達13%，今年產能減幅至少達1億公噸，為近年產能調控最大舉措，並同步祭出產能置換新規，規定廠家每建設1公噸產能就必需關停1.25~1.5公噸產，將置換比例增大，加速產能去化。

經濟日報提供
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