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中租控股元月獲利 創歷史單月新高

2018-02-21 22:57經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

中租控股（中租-KY,5871）公告2018年1月合併稅後純益為新台幣9.5億元，創上市來單月獲利新高，較去年同期成長45%，每股稅後純益（EPS）為0.75元，當月獲利攀高主要係受惠於1月企業資金需求增加、合併孳息資產持續累積，且其他營業費用較前月減少。

若與前月相較，自結合併獲利成長8%，台灣及東協地區獲利分別較上月成長9%及33% ，台灣地區當月新增撥款較前月增加，手續費及營收皆較前月成長，東協地區則受惠泰國景氣穩步復甦，且資產品質提升，推升整體獲利。

中租東協新台幣

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