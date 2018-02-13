豐泰1月每股稅後純益0.49元

2018-02-13 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



製鞋大廠豐泰企業（9910）今（13）日公布1月合併營業利益為5.43億元，合併稅前淨利5.42億元，合併稅後淨利3.66億元，歸屬母公司業主淨利3.27億元、年增67.8%，每股稅後純益為0.49元。

豐泰1月成品鞋生產量938萬雙，月減0.8%、年增33.3%；1月成品鞋銷售量為914萬雙，月減6.7%、年增15.1%。

展望今年度營運，法人估，豐泰今年鞋類出貨上看1.1億雙，年增率將超過7.5%；在單價方面，豐泰陸續向客戶反應匯率因素，可望調漲出貨單價，帶動營收逐月攀升。